POCO X3 GT上市實測｜小米近年奉行三線品牌機海策略，一個月推出一部新機已經是等閒之事。繼6月推出兩部 Redmi 紅米新作之後，小米旗下另一子品牌 POCO 就在今日宣布在港推出旗下的最新中高階作品 POCO X3 GT。



「又」一部加強版、POCO X3 GT

POCO X3 GT 其實已非 POCO X3 的唯一一部加強版，在今年稍早，POCO 就已經推出過一部採用 Qualcomm Snapdragon 860 處理器的 POCO X3 Pro，而今次的 X3 GT 就採用數值上更進一步的 MediaTek Dimensity 1100 為處理核心，理論上有更強的表現。

POCO X3 GT 的設計風格與 POCO X3 系列其他兩部機種分別頗大，商標縮小轉走低調路線，不過就改用其他方式點綴，例如圖中的黑色版本就加入了銀色漸層以及一點閃粉反光（蔡浩騰 攝）

在外型設計上，POCO X3 GT 並沒有跟隨同系列兩部機種，反而較為貼近今年的 Redmi Note 系列、將鏡頭模組放在機身的左上角位置，並拿走了從前大膽的超大個 POCO 商標，相較之下後而更為低調，但老實說作為目前 POCO 手機中地位最高的機種，這個設計就略嫌太過低調。

然而在一些外在規格方面，POCO X3 GT 其實與 POCO X3 以及 X3 Pro 分別不大，尤其在屏幕、影音表現以至操作手感幾方面。

👇👇👇按圖放大看 POCO X3 GT 機身細節以及試用後感👇👇👇

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旗艦機能、長效電力

POCO 品牌下推出的手機都有一個共通點，除了價格優惠，就是電量盡量大，由最平價的 POCO M3 到今次的 POCO X3 GT 都無一例外，一言記之曰：抵食夾大件（而 POCO 本身的「電競定位」似乎已經沒有多少人記得。）

今次 POCO X3 GT 採用了旗艦級的 MediaTek Dimensity 1100 處理器上換上了旗艦定位的 （蔡浩騰 攝）

今次 POCO X3 GT 處理器上換上了旗艦定位的 MTK Dimensity 1100，另外又支援 5G 雙卡雙待連線，算是系列中最需要大電的型號；適逢奧運，除了循例為 POCO X3 GT 跑個分之外，我們也用網上直播為 POCO X3 GT 進行一下電量壓力測試。👇👇👇

測試時正值奧運比賽途中，我們就用了 Now E App 以 5G 連線播放直播影像 （蔡浩騰 攝）

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POCO X3 GT 實機試相

POCO X3 GT 的拍攝硬件方面並沒有甚麼驚喜，其最主力輸出全靠 6400 萬像素的主鏡頭，色彩、測光都相對準確，穩打穩紮但未算相當強勁；至於另外兩支鏡頭，分別為 800 萬像素廣角以及 200 萬像素的微距鏡頭，在室外光下表現中上，但低光下的成像就有明顯下跌。

POCO X3 GT 6400 萬像素主鏡頭試相

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POCO X3 GT 800 萬像素廣角鏡頭試相

POCO X3 GT 200 萬像素微距鏡頭試相

POCO X3 GT 香港發售詳情

POCO X3 GT 將將於 8 月 3 日於 POCO 官網及其他零售渠道開售，共有三種顏色藍、黑、白可供選擇，並將提供 8GB+128GB 和 8GB+256GB 兩種版本，建議零售價為港幣＄2399及＄2599元。

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縱觀近年手機出品，智能手機的平均電量已達到 4000mAh 以上，更不時有 6000mAh 的手機面世，而這批大電機種，絕大部份在處理器選材方面都會以中低階為主，以求在續航力上盡量滿足用戶需求，尤其是大打平價牌的小米更是產量眾多。

小米旗下子品牌 POCO 出品的 POCO M3 可謂這一方面的表表者，6000mAh 電池只需要＄949 起就買得到，算是續航力至上的用戶必考慮的選擇（圖 POCO）

以下繼續為大家帶來其他 9 部近一年大電之餘性價比不俗的機種，而除了小米出品，Samsung 與及其他品牌顯然也對這一板塊的用戶群甚感興趣，甚至有 7000mAh 的大電機種在市場出現👇👇👇

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政府＄5000 消費券在 7 月 4 日正式開放登記，而首批登記的香港市民在 8 月 1 日就會收到首期＄2000。



雖然政府方面表明消費券是可以累積使用，但第二期＄3000 最快都需要等到 10 月 1 日才收到，如果想在近期入手新手機的話，《香港01》科技玩物記者就精選了市場上現價＄2000 以下、性價比不俗的 10 部智能手機供大家參考一下。

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