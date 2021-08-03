法拉利Ferrari SF90 Stradale／V8 GT Portofino跑車，竟用這手機拍攝微電影廣告！早前Ferrari 法拉利香港代理就推出了一條十分精彩的微電影廣告影片，展示兩款最新跑車型號 V8 GT Portofino M 和旗艦級的 SF90 Stradale。原來這條精彩的影片，竟然是用手機來拍攝！



法拉利Ferrari香港代理首席市場推廣總監「Frank Liew」，最近竟然利用iPhone 12 Pro Max拍攝短篇電影作品，展示兩款最新跑車型號 V8 GT Portofino M與旗艦級SF90 Stradale。這條微電影花近兩個月的製作，主題為「The Handover （交接）」，以日與夜之間自由出沒穿梭遨遊，可以看出兩款跑車設計、速度、美感上雖有不同，性格各走一方。

利用iPhone 12 Pro Max以及仿效稱為 Russian Arm camera car 的拍攝方法，拍出充電電影感的影片。

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影片中這個充滿遊戲感的鏡頭，就是靠iPhone的輕便才可拍攝以成。（影片截圖）

👇👇拍攝微電影「The Handover」Behind The Scenes👇👇

👇👇法拉利SF90 Stradale／V8 GT Portofino M微電影「The Handover」👇👇

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