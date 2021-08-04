Dyson Ommi-glide、Micro 1.5kg兩款極輕量吸塵機推出，最平$3380，最適合用消費券換新機！Dyson一口氣推出了兩款輕量級吸塵機，包括魔杖、拖把型設計的Ommi-glide以及極輕巧的Micro 1.5kg，兩款新機功能全面之餘，售價亦都非常「怡人」！



為了香港一般蝸居設計的Dyson Ommi-glide、Micro 1.5kg兩款極輕量吸塵機，無論實用程度及賣相都非常出眾，最重要是售價相當吸引，三千多元便可以購入最新、效能直逼高階吸塵機，可算是Dyson近來最高CP的作品。

Dyson一口氣推出兩款極輕巧吸塵機Ommi-glide及Micro 1.5kg（鄭子峰 攝）

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👇👇Dyson Ommi-glide、Micro 1.5kg機身細節👇👇

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同場加映：中國消委會測試 25 款電動牙刷，包括外國和中國品牌，如Oral-B、Panasonic﹑小米等，由 4 個評分標準，測試電動牙刷表現。



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同場加映：Dyson早前推出的全新抗毛躁風嘴，配合Supersonic風筒，一吹就可以撫平毛躁髮絲，方便一眾忙碌的香港人。



👇👇Dyson Supersonic風筒新抗毛躁風嘴 5大必買重點及原理👇👇

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同場加映：Dyson 3合1甲醛空氣清新機香港推出，強效捕捉H1N1病毒、污染物、致敏原。新機香港正式推出，究竟比以往有什麼地方加強？有什麼賣點值得大家入手？



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同場加映：香港市場上亦有大量出自不同品牌的空氣清新機／淨化器選擇，大家可考消委會早前為12部空氣清新機／空氣淨化機作過濾效能測試的結果、以及他們提供的選購貼士。



👇👇👇消委會12款空氣清新機過濾淨化效能評測！👇👇👇

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