酷熱天氣持續，日日都要開冷氣，電費一定飆升。近年變頻式冷氣機成熱門家電，聲稱比普通定頻冷氣機能節省約4成電，慳電又慳錢，另不少人趨之若鶩。《香港01》科技玩物記者請來香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強，拆解定頻和變頻的分別。原來變頻省電，但卻有容易壞的缺點？



近年冷氣機越出越多花款，窗口式、分體式、定頻式、變頻式、移動式、冷暖式等，看得人眼花撩亂。尤其是近年大熱的定頻式和變頻式，外表上看不出分別，亦不知道箇中運作原理，令人想買也無從入手。

香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強拆解變頻式和定頻式冷氣的分別。（龔嘉盛攝）

定頻式冷氣機

定頻式冷氣使用傳統冷氣機的制冷方法，壓縮機轉速快，且只能以固定頻率最高轉速運行，因而叫定頻式。定頻式冷氣達到設定溫度後會關閉，到溫度上升才會開啟，以達到調節室內溫度效果。

定頻式冷氣使用傳統冷氣機的制冷方法。（資料圖片）

變頻式冷氣機

變頻式冷氣顧名思義，就是壓縮機頻率會變動，由電腦控制，透過改變壓縮機轉速，減慢室內溫度上升或下降的速度，以達到自動調較溫度的效果。

變頻式冷氣由電腦控制，壓縮機能自動調速，以保持溫度平穩。（Credit: JSK-koubou@YouTube）

有人說變頻比定頻省電，又有人說定頻比變頻襟用。冷氣機專家、香港空調製冷業職工總會會務主任許錫強就為這兩款冷氣機解說運作原理及優缺點。究竟甚麼人適合用哪款冷氣機？

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不少人開冷氣都有試過冷氣機「出水」，其實冷氣機出冷凝水（俗稱倒汗水）屬於正常現象，不過「倒汗水」滴到冷氣機底盤，殘留水積就很大問題。機底盤常積有積水、灰塵、污垢，會容易導致底盤生鏽、有「潺跡」。想好好保養冷氣機，專家教只要在關冷氣機前15分鐘做一個小動作，就能想預防積水！

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近年循環扇亦成為必購入的熱門家電，皆因風扇體積較小，直線風速較高，最適合用於香港家庭中調節溫度。無印良品Muji官網就因應不同環境情況提供了循環扇的詳細使用教學，教大家如何放置循環扇在正確的位置，改善室內空氣循環，配合冷氣提升涼快感。入如果你認為循環扇只是一個「吹極唔涼」的小型風扇，可能只是因為你用錯！

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