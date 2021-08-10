AirPods 3下月推出，與iPhone 13同樣值得入手？必知7個重點！AirPods Pro都已經推出1年有多，不少果迷期等新一代AirPods推出。已經傳聞已久的AirPods 3終於最近有確切的傳聞推出日，究竟新一代AirPods何時推出？有什麼賣點值得大家期待？立刻為大家總結7個必知傳聞重點。
如無意外，Apple Event蘋果新一代iPhone 13發布會將會在9月中舉行，今次發布會除了會公布新一系列iPhone 13外，不少外媒指更會有AirPods 3於今次發布會中現身。究竟今次新AirPods 3會有什麼賣點？會否加入新功能等？記者立刻綜合最新不同傳聞，必要知道的7項AirPods 3的重點。
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