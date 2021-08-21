車廂細菌量是廁所10倍！無線車用吸塵機介紹　定期吸塵免受感染

香港人多車多，根據運輸署的統計指出，截至2020年12月底，單計算本港的私家車總數就有57萬輛。馬路上車輛愈多，然而，別以為車廂隔絕了車外的灰塵和細菌就很潔淨，當中其實「暗藏邋遢」。法國健康雜誌《TOPSANTE》曾公佈，汽車的細菌數量可以高達廁所的10倍！究竟車廂哪個位置最骯髒呢？



香港街道窄，而且車多，不少司機都需要在車廂內逗留很長時間，若然車廂環境差，更會影響身體健康。（資料圖片）

調查抽查了當地1,300部共享汽車及1,200部私家車，檢驗了車廂各個部分，包括軚盤、車內門把手，中控台、出風位、杯托等位置，當中檢測到葡萄球菌、蠟樣芽孢桿菌、大腸桿菌等高達800種細菌，比廁所80種細菌高出10倍！此外，美國亦曾進行類似研究，雖然車廂不同位置，每平方厘米的平均細菌數量（CFU）都各有不同，但數字依然驚人。除了細菌外，車廂亦會隨著時間累積灰塵等污染物，有醫生指，車內的污染物，會刺激人體過敏反應，包括咳嗽、打噴嚏、鼻塞、流鼻水及流眼水，長期吸入會導致肺部及呼吸道等問題，增加患癌風險。

**按下圖即睇車廂咩位置最污糟**

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無線車用手持式吸塵機 強大吸力清除病菌

有醫生認為，停車熄匙後，車廂的溫度會增加，適合細菌快速繁殖。不想車輛成為細菌的溫床，除了使用車廂專用的清潔劑外，亦要不時用吸塵機，清潔車廂。A&S H200 Duo無線手持式吸塵機採用HEPA過濾系統，空氣會穿過慮網，過慮微塵及塵蟎，輕鬆清除食物殘渣及污垢。吸塵機的吸力強勁，並提供低速6800Pa到高速12000Pa，只需要5小時，就可提供最多20分鐘最高運轉時間。除了車廂外，吸塵機亦適合於家中任何位置使用。**按此了解更多**

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