消費券第一期派發後，正好又到 Back To School 和電腦埸2021 活動推出的日子，不少人都比以往更留意手提電腦，特別是零售價較高的電競機型。優惠和款式眾多，想揀中一部心水手提電腦都不容易，以下外媒評測的 2021 年九款最佳電競筆電，就適合作為選擇的參考。



外媒「tom's HARDWARE」選出 9 部各個條件下最佳的電競 Notebook，包括就價錢﹑螢幕呎吋﹑效能等作比較，分類出 9 類最佳。用家正好根據自己的需要，找出那一款電競機才是最適合自己的要求，成為你心中最佳的「電競戰友」。

👇👇外媒評測2021九款最佳電競筆電👇👇

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1）整體最佳電競Notebook：

MSI GE76 Raider



2）最佳輕薄電競Notebook：

Asus ROG Zephyrus G14



3）最佳輕薄電競Notebook（第2選擇）

Razer Blade 15 進階機型



4）最佳17’’電競Notebook

Alienware m17 R4



5）最佳CP值電競Notebook

Acer Nitro 5



6）最佳AMD電競Notebook

Asus ROG Strix G15 Advantage



7）最佳Esports電競Notebook

Asus ROG Strix Scar 17 G733



8）最佳16’’電競Notebook

Lenovo Legion 5 Pro



9）最佳雙螢幕電競Notebook

Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551



豐儉由人

第11代Intel CPU 和 RTX 30 系列 GPU 推出後，電競 Notebook 市埸再次動盪，不少機款更新後效能都有明顯提升，這個排名和上半年的評測亦不盡相同。電競 Notebook 根據不同硬件組合﹑設計和獨特機能，價格可以相距甚遠。

RTX 3080 當然高效，但同時價格亦相對高昂。買電競機時，設置是否符合自己要求才是最高要，如果你不會玩需要高效表現的 3A 大作，但入手過 2 萬的電競機，多出的硬件效能也可能只要浪費，所以買機前一定要想好自己的需要，才決定入手一部能滿足要求的 Notebook。

資料來源：tom's HARDWARE

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