如果你執到別人的手機，打算怎樣做呢？想向機主索取報酬又會否犯法？不過前往警署中途，萬一有人嫌疑你盜竊，又可以怎樣證明自己清白？過程中，又需要用什麼方法保管好手機嗎？執業大律師陸偉雄接受《香港01》科技玩物記者的電話訪問時，拆解執到手機的8大法律迷思，強調：「唔好袋落自己個袋先！」



去年深水埗發生的執電話索「贖金」打鬥案（網上影片截圖）

去年深水埗就發生過，執電話索「贖金」的打鬥案，男子因為工作期間，手機不翼而飛，懷疑遭人盜竊。豈料其後有1名男子致電，指拾獲電話並要求「300元利市錢」，雙方相約於深水埗站交收，不過交收時二人起了爭執，繼而打鬥，拾獲者更加被指為賊！

👇👇撿到手機要求報酬屬犯法？8大法律迷思【點圖放大】👇👇

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相信不少人都試過在街上執到他人手機，不過萬一處理失當，或者起了貪念，隨時都會觸犯法例！《香港01》科技玩物記者就向執業大律師陸偉雄進行電話訪問，希望拆解執到手機的8大法律迷思，以免好心人誤墮法網！

👀如果未有時間詳細了解8大法律迷思，下文都精選了幾個重點，希望大家注意！

【問題1】如果執到手機，不用來轉賣，只是據為己有，到底會否犯刑事罪行呢？



會！根據 第210章《盜竊罪條例》 第9條 ，如任何人不誠實地挪佔屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，而竊賊 (thief)及偷竊 (steal)亦須據此解釋。任何人犯盜竊罪，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁10年。

由於手機屬於「他人」財產之一，陸偉雄提醒將執到的手機轉賣或者「挪佔」據為己有，都會干犯盜竊罪！法律上，亦需要犯罪意圖及犯罪行為兩者並存，先能夠定罪。

【問題2】執到手機後，如果無即時前往警署提交，可以嗎？



陸偉雄指出執到手機之後，如果無即時前往警署提交，都是可以的，不過要視乎無即時提交的原因是否合理！陸偉雄又舉例，如果夜晚12點正在回家，身體好累，想翌日早上先交去警署，這樣算是合理的原因。

不過將拾獲的手機放在家中一個星期，結果警察找上門指控拾獲者偷取手機，即使拾獲者解釋：「我諗住得閒先去警署」都是有合理嫌疑。陸偉雄直言：「你咁樣講就有拿用手機嘅意圖啦！你想據為己有！」他又解釋為了避免嫌疑，最好盡快將手機交去警署：「因為執咗好多日仲擺喺屋企喎！如果你真係有心擺警署，應該要盡快擺去警署！」

【問題1】如果執到手機，不用來轉賣，只是據為己有，到底會否犯刑事罪行呢？（Unsplash/ Dimitri Karastelev）

【問題3】拾獲者前往警署中途，被嫌疑偷竊，到底有什麼方法減低自己嫌疑？



陸偉雄提醒執獲手機時，可以拍照執獲手機的地點，並紀錄時間，有助計算交還手機的時間，撇除被指偷手機的嫌疑。陸偉雄：「你拍低個地點可以證明你真係執㗎！」

另外，都要視乎執手機的地點，與提交警署的位置，之間距離要有合理解釋，他又舉例，如果在尖沙咀執到手機，理論上要去尖沙咀警署，不過自己住在天水圍，為方便回家，就前往天水圍警署提交都是可以。陸偉雄：「如果途中個警察問你點解有個手機，我依家咪去緊天水圍警署囉！」

【問題4】執到手機之後，需要用什麼方法保管好手機嗎？例如放入手袋。



陸偉雄：「唔好袋落自己個袋先！」萬一交去警署中途，被人截停，然而手機放在自己手袋內，所以好難令人相信。如果在商場內執到手機，切勿放於褲袋、手袋內！因為商場有多CCTV！陸偉雄建議可以拿著手機，直接走向商場接待處，讓整個過程都是手機外露，以免嫌疑！

執業大律師陸偉雄 (照片由受訪者提供)

說到底，如果不慎將手機跌爛，這樣會犯刑事？機主又可否民事索償？哪種交還方法最好？可否向機主索取金錢作為報酬？未經同意開啟該手機，查找機主資料會否侵犯個人私隱？👆🏻👆🏻大家想進一步詳細了解其餘4個法律迷思👨🏻‍⚖️，可以按入上方圖卡。👆🏻👆🏻

「地上執到寶，問天問地攞唔到！」不過現實中，這樣是犯法的囉！希望大家以後執到手機，都不忘這些注意位，其實法例是保障雙方，如執業大律師陸偉雄所講：「我哋個社會制度係鼓勵人做好心㗎嘛！」

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4月16日秀茂坪寶達邨奪命火釀4死2傷，火警疑因家中電動按摩椅鋰電池發熱短路有關。到4月19日洪水橋柏雨花園一單位起火，7隻貓中3死4傷，起火原因疑與充電中的按摩槍短路有關。理工大學電機及工程學系教授鄭家偉對《香港01》科技玩物記者表示，錯誤使用鋰電池會導致電池受損短路，容易釀成意外。

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