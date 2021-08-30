iPhone 12 故障維修｜Apple iPhone 的出品質量近年似有下滑趨勢，三不五時就傳出新機有著不同的設計問題，需要維修、甚至回收，但幸而 Apple 的售後服務仍然是行內最佳，如果查出是廠方責任，甚至已過保養期的產品都可以得到妥善處理。



iPhone 12、12 Pro 聽筒故障？Apple 提供免費維修

繼早前的 iPhone 11 之後，日前 Apple 在其官方網站上載了最新的產品維修方案，指他們發現有極少量於 2020 年 10 月至 2021 年 4 月期間出廠的 iPhone 12 以及 iPhone 12 Pro 的部份硬件存在先天缺陷，有可能會導致聽筒在通話期間故障、未能輸出聲音，故將會在旗下的官方門店以及 Apple 授權經銷商處提供免費維修服務。

雖然 Apple 稱只有極少量 iPhone 12 有可能出現上述故障，但 iPhone 12 系列才剛推出不足一年，故是次可能受影響的手機範圍其實不少，各位 iPhone 12、12 Pro 用家最好都是檢查清楚、有問題就儘早維修保平安（林勇 攝）

👇👇👇按圖放大看 3 步檢查／預約 iPhone 12、12 Pro 維修步驟👇👇👇

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iPhone 12 聽筒故障檢查／預約維修流程

【1】確認 iPhone 12 型號

首先，今次聽筒出現故障的型號為 iPhone 12 及 iPhone 12 Pro，如果你使用的是 iPhone 12 Pro Max 或 iPhone 12 mini 則不在受影響之列。

【2】查詢出廠日期

另外，是次受影響的批次據悉為 2020 年 10 月至 2021 年 4 月之間製造的 iPhone 12 及 iPhone 12 Pro；如果不清楚手上手機的出廠日期，可以進入先進入「設定」>「一般」>「關於本機」內，找出手機的「序號」，在此長按即可以將序號複製起來。

再將複製的序號貼到 SNDeepInfo 之上，即可以知道手上 iPhone 的製造日期批次。

【3】預約維修

如果確認為此日期內的受影響批次 iPhone 12，用戶可以利用官方的《Apple 支援》App 登記維修，在 App 內可以按「更多」>「聲音」，然後點按「親自送修」的「尋找授權地點」，即可以選擇任一 Apple 官方店或授權服務點進行維修，當然，在 Apple Store 有「天才」幫忙，會更建議各位選用。

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iPhone二手買賣｜雖然 Apple 方面未有正式宣布，但大家都認為新一代的 iPhone 13 將極有可能在 9 月進行正式發布。



而新機發布在即，不少舊代用戶都會想在手上型號未跌價之前放售，再補錢換新機，是以近月的二手手機買賣特別活躍，不過手機買賣其實都有不少需要注意的地方，一個不留神還可能被騙、致機財兩失！

一般網上交易的鐵律：相約在明亮而有一定人流的地方進行手機交易，方便買家檢查手機之餘，雙方的錢銀交收亦更有保障（圖 網上圖片）

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