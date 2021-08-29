iPad Pro 2021一項大升級常被忽視　不起眼卻為Siri作更大佈局

蘋果今年的返校優惠活動很多朋友趁機購買了iPad Pro，面對這款全身優點的機器，小編今天給大家介紹一個可能是iPad Pro最被忽視的功能。



1、咪高風大增強反而被忽視

疫情期間更新的數碼產品，很多都為線上學習、辦公而設計了諸多功能。蘋果在疫情期間發布的兩代iPad Pro也不例外。在線上視頻、語音溝通成為移動設備重要的使用場景後，iPad Pro加強了視頻通話的使用體驗。

很多人都注意到了iPad Pro在視頻通話時可以實現人物居中，也就是在你走動的時候，鏡頭會自動追隨你的身影，並始終將你置於畫面中央。其實，視頻通話的加強不僅在鏡頭上，也在咪高風上。

是的，咪高風的加強也是蘋果這次升級的重點，不過這項加強卻常常被忽視。

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2、為什麼被忽視了

蘋果在介紹視頻通話功能時，把人物居中作為了宣傳重點，演示相關場景時又主要用到了FaceTime，對於國內消費者，這無疑是一款陌生的App。另外，國內已經恢復到線下辦公了，這導致國內用户很難有代入感，更別提注意到咪高風了。

最大的原因還是iPad Pro太過強大，優點太多。M1晶片、mini LED顯示屏、5G蜂窩網絡、激光雷達等等，無論哪一個都值得大說特說。

那麼，iPad Pro的咪高風加強在哪兒呢？那就是五個錄音棚級的咪高風。

錄音棚級的咪高風在2019款的MacBook Pro上出現，後來被拿到了iPad Pro當中，可以說是一次大升級，但在用户當中一直沒有享受到應有的重視。相比較，iPad Air上只有兩個普通咪高風。

這五個咪高風可以在你拍視頻、做音樂時，幫你留住好聲音。據測試，錄音效果已經達到了專業錄音筆的水平。另外，針對不同的錄音場景，可以使用智能降噪，自動增強，跳過無聲片段等功能。這都是需要專門軟件才能完成的工作，現在一台iPad Pro承擔全部。

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3、語音交互是更大的彩蛋

蘋果願意在咪高風這種不起眼的地方死磕，可能跟它在語音輸入、語音識別等領域的佈局有關。

為了能讓機器聽懂人話，蘋果花了大價錢。過去十年，蘋果花了超百億美金收購了30家公司，在這30個公開披露的收購案例中，近半數的收購與語音識別、語音會話有關。

錄音只是一個功能，語音交互才是藏在iPad Pro身後的大彩蛋，也是網路科技的重要賽道。

2011年Siri伴隨iPhone 4S出道，成為第一款手機語音助手。2018年，全球配置語音助手的智能手機佔比近半，Strategy Analytics預計2023年佔比將達90%。

不過，搭載語音助手的設備很多，真正在工作的卻很少。據統計，手機上語音助手使用頻率較低，41.9%的用户每周使用3-4次，33.3%的用户每周使用1次。

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蘋果在Siri身上花了大價錢，能在11吋的設備中塞進五個咪高風，自然也希望用户能夠跟設備更多地「聊」起來。

一方面，語音助手賽道是個大市場，機構預測，到2024年全球智能語音市場規模將達到215億美元。另一方面，基於視覺的交互帶領移動設備走過了過去十年，移動算力已經足夠的情況下，智能系統走出物理形態的限制，未來的想象力在於語音交互。

在國內，移動終端、可穿戴設備、智能家居、車載產品是語音助手關鍵的四大場景。華為小藝、小米小愛、OPPO ColorOS都已經深度嵌入到各家生態當中。2020年我國智能語音助手市場規模按年增長50.0%，達到了241.1億元。

如果你有錄音或者語音記錄的習慣，不如放下錄音筆，讓iPad Pro大幹一場。同時，也別忘了多跟你的語音助手「聊聊天」。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】