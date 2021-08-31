日前，香港網絡安全公司Green Radar公布2021 年香港電郵威脅指數高達63分，處於高水平的威脅！報告又指曾經阻截過高及中風險級別水平的網絡釣魚和惡意軟件攻擊，亦遇見過新型的商業電郵詐騙（BEC）攻擊，如今這些假冒電郵相當逼真，詐騙手法讓人意想不到，如果亂撳Email隨時被偷信用卡資料！



Green Radar為不少企業電郵每日處理過百萬封的電郵提供網絡安全，而這些企業電郵都是使用常見的Gmail 、Microsoft Outlook 電子郵件等。過去Green Radar曾經阻截約 70% 的郵件，其中18.6%屬於高度複雜的電郵攻擊！

Green Radar公布2021 年香港電郵威脅指數高達63分！（Green Radar報告圖片）

報告指出香港近期出現的網絡釣魚、商業電郵詐騙（BEC）及惡意軟件的電郵攻擊詐騙手法較難以偵測，故此港電郵威脅指數高達63分，屬於High 級別，即是危機已經有明顯的散播並出現一定的影響。事不宜遲，立即識穿詐騙電郵3大手法！

網絡釣魚

網絡釣魚是最常見的攻擊手法。報告指出，6月份的網絡釣魚活動數量居高不下，不法分子利用淘寶的《618購物節》活動，發出包裹郵寄的虛假電郵。這類電郵通常會冒充知名網站，精心製作網絡釣魚的網站，設計出假的登陸頁面，讓收件人誤墮陷阱，按入看似無害的釣魚連結，從中取去收件人的各種帳戶、銀行帳戶或信用卡資料！這些網站通常都會有一個最大伏位，值得大家小心！

見到啲咩就知有無中伏？3類知名平台網站常被冒充！【點圖放大】

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商業電子郵件入侵 (BEC)

報告指出商業電子郵件入侵 (BEC)威脅性相當高，冒充手法越來越複雜！不法份子會製造出相當逼真的電郵，冒充各大知名品牌，例如DHL、Zoom等，以獲取信任度。到底按錯哪些按鈕，會造成傷害及經濟損失？哪個品牌最常見、出現率最多，最易信？最易中伏？

BEC攻擊最常冒充的5大品牌！Email內容會講咩？【點圖放大】

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惡意軟件

報告指不法分子採用了新的技術，將惡意軟件嵌入電郵附件內，以逃避和繞過偵測！這些惡意軟件讓黑客從中控制用戶的設備、破壞數據、掌握用戶按鍵習慣，然後攻入企業網絡！報告列出10大惡意軟件家族出現頻率，不過萬萬想不到最常出現的軟件竟然利用Microsoft Office的漏洞！到底是什麼Email附件，使人立即中伏？

邊種附件暗藏惡意軟件？10大惡意軟件家族任意橫行！【點圖放大】

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每日處理大量電郵，總會面對垃圾電郵的潛在危機，綜合以上三點，相信大家Check email時都會多加小心，以免誤墮騙徒陷阱，造成金錢上的損失！

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上海市通信管理局發出通報，指出內地22款Apps違法違規收集個人信息、期騙誤導用戶下載，並要求下架！另外，尚有20款Apps一樣存有問題，多款中國手遊齊齊出事！部分Apps均於香港Google Play、Apple Store上架，受港人使用。

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