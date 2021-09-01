iPhone 回收／Trade-In 價格參考｜Apple 新旗艦 iPhone 13 系列推出在即，不少人都想要以舊換新，不過如果要讓手上手機換取最大價值，在 iPhone 13 發布前應該是最後機會。以下《香港01》科技玩物記者就帶來幾個不同平台的回收價格參考，讓大家換機更有預算。



iPhone Trade-In 回收三大途徑

【1】Apple Trade In

Apple Trade In 換購計劃是 Apple 自家的官方回收方案，用戶可以將舊的 iPhone 當成購買新機時的即時優惠折扣，或是換取 Apple 禮品卡作稍後使用。

Apple 方面除了保證回收後的 iPhone 會獲得妥善處理，亦提供了郵寄回收的選項，算是簡單、透明且相當方便的 Trade-In 方案，但亦因為如此，Apple Trade In 的舊 iPhone 回收價錢乃全市場最低的。

【2】零售商／先達廣場

如果想要 Trade-In 得好價，往各大連鎖零售商、甚或是以手機交易著名的先達廣場，舊 iPhone 型號都可以獲得不俗的回收價格，越新的機種對比 Apple Trade-In 的差價就越大，以 iPhone 11 為例，先達參考價格就比 Apple Trade In 方案高出約＄1500。

但需要留意的是，在這些細店舖或零售商回收的 iPhone，很多時會以二手機的方式轉售，在賣機前最好檢查清楚你儲存在內的資料已經徹底清除，詳情可參考另文👉iPhone13勢掀舊機拋售潮 收手機必Check一個位 二手買賣必知8點

【3】電訊商

除了零售商外，各大電訊商如 3HK、csl. 等等都提供 iPhone Trade-In 回收服務，用戶除了可以用舊 iPhone 回收的機價出新機之外，有電訊商亦會提供不同的上台優惠／月費回贈等，各位有興趣的話在 Trade-In 前可以諮詢一下電訊商的職員。

11 部熱門舊型號 iPhone 回收參考價

以下集合了上述的 3 個不同回收渠道、以及 11 部由 iPhone X 至 iPhone 12 的 Trade-In 回收價格，但留意資料僅供參考，回收價格會因應手機狀況以及回收時間而定，一切以店舖開出的價格為準。

👇👇👇按圖放大看 11 部熱門舊型號 iPhone 回收參考價👇👇👇

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按照以上的參考資料，推出一年左右的 iPhone 12 系列的回收價對比原價下降約＄1000～＄1500 左右，其實算是一個較小的幅度，然而隨著 iPhone 13 在月中發表（目前傳聞發布日會是 9 月 14 日），這一系列回收價誓將即時下調，如果想趁「好價」放機，現在已是適當時機了。

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來到 9 月，又是即將迎來新一代 iPhone 的日子，雖然有指 Apple 今年再度收緊對流出資料的限制，但關於新一代 iPhone 13 的功能、規格傳聞仍然在網絡上火速傳播，最近更有其正式命名的傳聞、以及有關通話的神秘功能被公諸網上？

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