MIRROR成員李駿傑（Jeremy）9月8日26歲生日，之前YouTube開Live就收到靚靚閃燈蛋糕，開心害羞的表情相當犯規！MIRROR不少成員都會私下花心機和時間去經營個人YouTube頻道，除了透露自己私生活，讓家人女友出鏡，更加自爆癖好同秘密！不過眾多位MIRROR成員之中，哪一位YouTube訂閱人數最多呢？



Mirror有8位成員開設個人YouTube頻道， 即使平日要馬不停蹄拍劇、拍廣告、出新歌，都會抽空拍片，放下偶像包袱的一面。縱使他們未必固定每星期都上載影片，不過每條片都是用心製作，拉近與觀眾的距離。到底他們有什麼癖好？平時與家人女友關係如何？

👇Mirror成員YouTube排名（截至9月7日）【點圖放大】👇

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👀如果未有時間詳細了解以上的新功能，下文都精選了６個重點！

No.8：陳瑞輝（Frankie Chan＠YouTube頻道截圖）

【No.8：陳瑞輝】

YouTube頻道：Frankie Chan

4040 位訂閱者

Frankie的YouTube影片寥寥可數，曾經跟FatBoy一齊Dance cover側田的《Erica》，穿著打扮以粉紅色為色調，伴隨舞姿，整個MV都十分浪漫甜蜜！

【No.7：柳應廷】(柳應廷 JEREMY LAU＠YouTube頻道截圖)

【No.7：柳應廷】

YouTube頻道：柳應廷 JEREMY LAU

2.23萬 位訂閱者

Jer的YouTube不時直播MUSIC LIVE，唱出一首又一首的好歌。Jer每次Live都有一個主題，Live的時候都會唱出粉絲點的歌，Cover過《追》、《鯨落》、《一人之境》、《月亮說》等等。

柳應廷與女友Kelly（左）去懇町的旅遊影片。(柳應廷 JEREMY LAU＠YouTube頻道截圖)

不過Jer的YouTube亮點，相信就是跟女友Kelly去懇町的旅遊影片！Jer在影片描述自己是奴婢，女友是公主，又言：「由於K小姐太過金魚記憶，呢個Channel只係我地倆個小小回憶備忘錄，希望將我地去過既地方都記錄底，亦都希望幫到你地喇。」二人在鏡頭前放閃，引起網民紛紛留言：「jer女友好靚女，好可愛」、「互動好sweet」、「柳和柳嫂要永遠幸福快樂啊！」

【No.6：王智德】(ALTON WONG＠YouTube頻道截圖）

【No.6：王智德】

YouTube頻道：ALTON WONG

2.97萬 位訂閱者

Alton YouTube不時分享自己的打機片，例如《Resident Evil Village》、《The Last Of Us》，相信Alton 是Mirror成員之中，打機技術高超的一位！其實Alton的影片不時見到Lokman、Dee、Tiger、Frankie、AK的身影，有時候他們更會合作拍片，做出搞笑小劇場！

Alton抱起外甥女芯言(ALTON WONG＠YouTube頻道截圖）

Alton 有次拍Vlog，接外甥女芯言去上堂，見就快遲到，Alton抱起芯言奔波勞動去找課室，縱使中途芯言見到蝴蝶要影相，Alton都一樣耐心照顧，甜笑著。一眾網民睇完都留言大讚：「Alton 好溫柔好有耐性」、「我想有個咁靚仔又大隻又暖男嘅舅父」、「Alton 會是個好爸爸, 好丈夫！」

【No.5：李駿傑】（李駿傑Jeremy Lee@YouTube頻道截圖）

【No.5：李駿傑】

YouTube頻道：李駿傑Jeremy Lee

3.21萬 位訂閱者

Jeremy不時在YouTube唱過《孤獨病》、《想見你想見你想見你》、《Gone》、《Oh My God》Cover。之前聖誕節Jeremy就同《造星》十強應智越（細貓）獨角貓合體買禮物、燒玻璃，齊齊向Fans送禮物。

Jeremy將近26歲生日，就在YouTube開Birthday Music Live，唱出《留下來的人》、《砂之器》Cover。不少網民留言：「Jeremy 你真係進步左好多，睇這個live，感覺你完全唔同晒，越嚟越有星味。」、「唔好咁緊張，享受唱歌，相信自己練習既成果。」

當Jeremy睇見工作人員送上的生日蛋糕，呢個真係蛋糕嚟㗎？搖控蛋糕上的閃閃燈，急不及待欣賞個蛋糕。（李駿傑Jeremy Lee@YouTube頻道截圖）

想知哪位成員YouTube人氣第一位？Jeremy還有多一個YouTube頻道？👆🏻👆🏻大家想進一步詳細了解其他成員✨，可以按入上方圖卡。👆🏻👆🏻

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