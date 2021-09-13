AirPods 3幾時出 ／AirPods Pro 2／AirPods Max 2 傳聞整合｜有傳Apple將公布最新蘋果產品發布會的日子，除了必買的iPhone 13，最受注目的items可能是無線藍牙耳機AirPods 3，究竟AirPods Pro 2／AirPods Max 2又會否現身？即睇傳聞整合。



發布會直前 郭明錤又有料爆

時常都「tip中」apple新機消費的天風證券知名分析師郭明錤，又發布了跟AirPods 3有關的爆料，跟定價及2代舊機有關。

AirPods 3 續航力、防水能力提升 可能度90%

多次外媒如9to5mac、macrumors均表示今次AirPods 3登場機會極高，將會配合iPhone 13、Apple Watch series 7一齊於9月中發布。



gizmochina airpods 3 傳聞圖片

AirPods 3傳聞中7個改良位（點圖放大）

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傳聞AirPods 3外觀將與AirPods Pro統一為短柄版，但就不設耳膠，仍然為半開放式設計，且不會提供ANC主動降噪及通透模式，耳機盒亦會變得更短身，且對應無線充電。另外，新機將支援Dolby Atmos 及 Spatial Audio，睇Netflix聽歌有360度聲音指向定位。

AirPods Pro 2 專注收集運動數據 可能性 40%

根據《Bloomberg》記者Mark Gurman爆料，AirPods Pro 2 將會有全新機身設計，唯未必會在9月的發布會中現身，最快要等2022年。不少人都以為，今次發布會將有支援Apple Music無損壓縮格式的新耳機，但可能要失望了。

EverythingApplePro圖片

相關消息指，Apple沒打算針對無損藍牙傳輸作出任何update，Apple的視野並非高清音樂，而是運動健康，他們與康奈爾大學合同開發新技術，可以靠耳機上的收音咪，收錄用家運動後的短音頻片段，以計算其呼吸頻率，收集多達21種個人數據，做出更準備的運動數據收集。

new AirPods Max 或會出新色 可能性 20%

根據9to5mac的消息，Tim Cook暫無意為2020年尾推出的AirPods Max開發新一代機款，只會於新iOS內為AirPods Max追加更多功能，但可能會有推出新顏色的可能性。

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同場加映：AirPods 3 未使換住 電量／降噪起死回生教學 舊AirPods再戰一年

AirPods 3 當然係正，如果手頭2代或AirPods Pro開始唔夠電、有雜聲，真係想即換！但換機前Hold住先，下文有AirPods 電量起死回生、機身清潔教學，你對舊AirPods / Pro， 或者可再戰一年，甚至可返Apple Store一換一。



前往Apple Store免費更換新的AirPods Pro！（小露寶攝）

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