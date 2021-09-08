iPhone 13 無線充電｜Apple 稍早前已篤定在 9 月 14 日（即香港時間 15 日凌晨）舉行網上新品發布會，預計屆時除了有 iPhone 13 系列新作之外，其他 Apple 產品以及 iPhone 用的配件都是焦點所在。

而其中與 iPhone 最為「貼身」的，相信要數可以為其提供磁吸無線充電的 MagSafe 充電器，稍早前就有資料指出它會與 iPhone 13 一同發布新一代。



MagSafe 二代資料意外「確認」 iPhone 13 將有 4 大型號？

從資料中可以得知新版本的 MagSafe 充電器於設計上與上代沒有太大分別（圖 Apple）

手機用的 MagSafe 磁吸充電充電器由上一代 iPhone 12 系列加入到 Apple 的生態體系當中，可以「無線」的方式貼在 Apple iPhone 12 系列之上作充電用途，因為不用經常找尋 Lightning 插槽、又不用像 Qi 一樣對準接收線圈才能充電，故使用上更為方便用家，但想不到新一代這麼快就會推出市場。

除了充電用途，MagSafe 還可以搭配不同的磁吸配件使用（林勇 攝）

近日在美國聯邦通訊委員會（FCC）於 8 月中發布的新產品認證紀錄中，就找到了這一枚「二代」MagSafe 充電器的測試文件，其型號為 A2548（而2020年時版本則為 A2140）；從資料中可以得知新版本的 MagSafe 充電器於設計上與上代沒有太大分別，依然是一塊靠 USB Type-C 線供電的圓型磁級板、而且最高輸出依然是 15W，不過在報告中就提及新版 MagSafe 擁有兩個線圈，理論上充電效率會有所提升、令 iPhone 充電速度更快。

FCC文件中揭示新一代 MagSafe 依然會提供最高 15W 的無線充電，又加入兩個充電線圈（圖 FCC）

另外值得一提的，FCC 報告中提及此新版本 MagSafe 共以 8 部 iPhone 進行過測試，假設其中 4 部為 iPhone 12 系列機種，那其餘 4 部自然就是正待發表的 iPhone 13 系列新作了 － 那又從另一個角度引證了今代 iPhone 13 將會出齊 13、13 mini、Pro、Pro Max 四個型號，如果想在今年買入細機身版 iPhone 的朋友應可以鬆一口氣，Apple 並未有刪走銷情不佳的 mini 款式。

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今代 iPhone 13 需要更強的無線充電絕對有需要，事關在事前的網上傳聞中，已經有消息指新一代 iPhone 的電池容量將會進一步上調，而且更有可能有耗電量甚高的衛星通話功能，還有攝影、屏幕等功能更新，有興趣的快按下圖趕在 iPhone 13 系列發表前預習一下👇👇👇

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