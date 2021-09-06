Android用家注意！Google鬧鐘App疑有Bug不會響　小心唔知醒遲到

現代人生活離不開手機，因此許多人依賴著手機上時鐘App的鬧鐘功能來提醒自己，不管是上學還是上班，靠著手機鬧鐘叫起床的人也非常多數，不過Google的時鐘App卻疑似出包，鬧鐘功能失靈不會響，導致許多使用者抱怨，並且湧入Google Play商城留下一星評價。



國外3C媒體《Androidauthority》就有文章指出，Google時鐘App在這幾天一直傳出失靈，許多「受災戶」紛紛上網抱怨，因為鬧鐘只響一聲或根本沒響，影響了他們的生活。

就連美國「鄉民」聚集地Reddit，也出現許多抱怨文，許多網友指出自己在早上出現了這樣的狀況，以Reddit上的受災情形看，有許多用戶是使用Pixel手機，另外像是OnePlus或Oppo也都有類似情形，網友嘗試許多方法，不過目前都還沒有明確的解決效果，官方也未發出聲明，不過有網友建議可以下載其他鬧鐘App替代。

因為App不靈，導致許多人上班遲到，因此有許多網友湧入App在Google Play商城的頁面給予一顆星的負評，有台灣用戶就留言「鬧鐘跟抽獎一樣」、「設定了最重要的鬧鐘結果時間到了不會響，不知下載來幹嘛」、「鬧鐘只響了幾秒就關掉...害我遲到」，有網友提到「鬧鐘不叫，清空儲存、重新下載，什麼方法都用了，還是沒用」，此外也有網友透過該App使用Spotify作為起床音樂表示「最近常會閃退」。

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