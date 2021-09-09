近日爆竊事件接二連三，南豐新邨多個單位門口驚現疑似「踩線」神秘符號！就連屯門兆麟苑驚現一名易服女裝的男子，竟然成功瞞騙保安上樓，偷偷拉開住戶鐵閘企圖爆竊！幸得整個過程被鄰居單位的閉路電視拍下，最後將男子拘捕。其實一般智能門鐘都具有拍攝功能，錄低門前狀況，提防不速之客！



前東區區議員魏志豪於Facebook帖文指，南豐新邨多座的住戶門鐘，被人劃上不明記號，不知是惡作劇還是另有目的。這些不明符號，疑似爆竊案中，賊人「踩線」預先鎖定目標單位的做法，因此街坊們都報警求助備案。

（魏志豪 Derek Ngai@FB圖）

即使有大廈保案，爆竊案依然防不勝防？如果想確保家人安全，不妨安置智能門鐘。一般智能門鐘都有實時影像功能，即使上班或遠行期間，只要打開手機就可了解門前情況，與門外人對話，嚇走可疑人物！以下就有智能門鐘3大推介，及8個注意點。

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閉路電視拍下 單位門前怪人

事發時男戶主聽見門外聲音，故開門查看，易服男見事敗就立即逃去。男戶主向鄰居翻看其門外的閉路電視，就致電報警。警方指，已經以遊蕩罪拘捕59歲姓陳本地男子。更離奇的是，該名疑犯原來同是同一屋苑的居民！

根據閉路電視影片，事發於9月7日凌晨1時，一名男子塗抹口紅、頭戴假髮、穿上女裝，於樓層走廊直接走向單位。之後輕輕拉開沒上鎖的鐵閘，慢慢推開木門，探看屋內動靜。影片流出後， 引起一眾網民嘩言，留言：「點解鐵閘咁易開到?」、「換裝帶胸罩唔帶口罩」、「向難度挑戰喎有得戴口罩唔戴。」

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門前安裝智能防盜門鐘，可以拍低犯人的犯罪過程，有助警方調查。即使有大廈保安，大家平時都應該提高警覺，留意有否陌生人出入，單位外有沒有出現可疑記號，以保安全！

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