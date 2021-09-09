iPhone 13 新功能期待排行｜Apple 將會在香港時間 9 月 15 日的凌晨時份舉行新品發布會，帶來 iPhone 13 系列新作。作為 2021 年最受期待的手機產品之一，在發表前已經吸引不少用家準備升級，最近更有市場調查發表、反映這些用戶最期待的究竟是 iPhone 13 的甚麼新功能。



iPhone 13 吸引 10％ 用戶準備升級、受「追新族」歡迎？

美國知名優惠網站 Savings.com 最近就訪問了 1500 位目前正在使用 iPhone 的用家，詢問他們對於 iPhone 13 的換機意向，發現在發表前的這段時間，準備升級的用戶不算多，只佔受訪人士的 10%，其餘有約 64％ 用戶表明未打算升級，而剩下的 26％ 則未有最終決定。

目前 iPhone 13 流出的設計與 iPhone 12 相差不大，估計是未能推動換機欲望的一大原因（圖 YouTube）

有趣的是，在 10％ 準備升級至 iPhone 13 的人士當中，有近 33％ 用戶都手持較新型的 iPhone，顯示 iPhone 13 對「追新族」絕對有一定的吸引力。

「衛星通訊」功能最受期待、TouchID 竟然包尾？

Savings.com 在同一調查中就詢問了當中打算換機的用戶，究竟對甚麼傳聞新功能最為期待，結果都頗令人意外，幾年來呼聲甚高的 TouchID 指模掃瞄淪為最尾，只有 4% 人對此功能有所期待。

而最受期待的功能則為早前由分析師郭明錤爆出的「衛星通訊」功能，其期待程度甚至要比「新相機功能」及「更大電池容量」更高，足足有27％人表示期待此新功能出現。

iPhone 13 衛星通話功能 6 大必知要點

衛星通訊功能可以跑出，大概是因為它算是近年來於手機界少見的全新功能之一，而且一直是屬於非民用的範疇，如果可以在 iPhone 13 上實裝，相信會是不少人都想要試用的新功能之一。

但其實衛星通訊功能是甚麼？在我們所在的國家又能否用到？仍然存在很多未知之數，可按以下圖輯放大，作更深了解👇👇👇

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雖然 Apple 等到 9 月 14 日才正式發表 iPhone 13 系列，但目前在網上已有大量有關新機功能、規格以及價格的傳聞流出，而且越臨近發布日期，消息就更為確切。

根據目前大部份的情報，新一代 iPhone 13 在設計上與 iPhone 12 的相差不大，依然會推出由 mini 至 Pro Max 四個不同規格的型號，不過在內裡除了採用更新一代的 Bionic A15 處理器之外，在拍攝以及屏幕顯示等多個範疇都會帶來升級，下圖告訴你 iPhone 13 十大重點👇👇👇

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