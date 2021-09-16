Dyson V12 Detect Slim 吸塵機實測三大進化新功能｜Dyson早前才推出兩款入門級（或輕量版吸塵機Ommi-glide及Micro 1.5kg），接著就推出旗艦級V12 Detect Slim 吸塵機。今代加入三大新功能：包括雷射偵測、自動吸力控制、防毛髮纏結。記者早前實機入手，實測新機有幾勁。



最新Dyson V12 Detect Slim 吸塵機最大的進化功能，便是新加入了2個全新設計的吸頭、3個新功能，包括雷射偵測、自動吸力控制、防毛髮纏結。

Dyson V12 Detect Slim旗艦級無線吸塵機，入不少新功能。（龔嘉盛 攝）

首先最新的吸頭配有雷射偵測技術，將綠色雷射二極管置於吸頭中，並精準地與地面形成1.5度夾角及7.3mm距離，使微塵與地板有最佳對比，令用家更能觀察得到平常肉眼無法看見的塵垢及碎屑。

（龔嘉盛 攝）

另外，全新自動吸力控制功能是利用機身內的壓電式聲學感應器來偵測，感應器以每秒 15000次測量微粒體積與數量，當灰塵進入吸塵機後，會與集會與集塵筒內的壓電式聲學感應器碰撞，細微的震動聲波會計算出塵垢種類及數量，從而自動調節吸力。

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同場加映：Dyson早前一口氣推出了兩款輕量級吸塵機，包括魔杖、拖把型設計的Ommi-glide以及極輕巧的Micro 1.5kg，兩款新機功能全面之餘，售價亦都非常「怡人」！

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