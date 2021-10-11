AirPods以外　6款千元藍牙耳機推薦　$649入門款音色挑戰Sony XM4

AirPods 3 聽聞很快就公布，預計售價要199美元，香港點計都要$1,299，其實都算幾貴，市面約$1000的真無線藍牙耳機選擇其實很多，設計多樣化、甚至有獨家功能，即睇6款推薦！



Marshall Minor iii 搖滾版AirPods 2

有去Live House睇演唱會，應該對Marshall的擴音箱不陌生，這支真無線藍牙耳機Minor III，仿皮紋塑膠充電盒防滑防花又有型，耳機面也加了磨沙及菱形紋理，外型上尤如一支Rock版AirPods。聽說市面已經斷貨，炒到二千蚊！

Minor iii 特色／性能介紹（點圖放大）

使用無耳膠的半入耳式穿戴法，選用12mm 動圈單元，低音量充足，你也可以安裝專用app調節EQ音色，易用方便。

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Minor iii 試聽感想：

寫在前面，因為記者是「大耳窿」，戴AirPods半開放式耳機會漏音，所以以下試聽感想是靠朋友聽後提供：Marshall的低音果然強勁，但又不會跟人聲混成一團，風格上完全傾向聽Rock或電子樂，是一對性格很鮮明的耳機。如果你很喜歡用AirPods那種沒有耳膠的earphone，又想換換新口味，Minor iii適合你。

如果你很喜歡用AirPods那種沒有耳膠的earphone，又想換換新口味，Minor iii適合你。

Marshall Minor iii SPEC

單元 :12mm 動圈

藍牙版本 :5.2

頻響範圍： 20Hz-20kHz

靈敏度 :93dB/mW

阻抗 :32Ω

支援音訊格式 :aptX

使用時間：5小時／連充電盒25 小時

防塵/防水等級 :IPX4

功能：防水,語音通話,快速充電,無線充電

售價：約$1200



ag Cotsubu 日系女子力「小粒」耳機

由日本名廠Final監修的ag，一直以平價、日系清新設計而在日本大賣。新作Cotsubu「小粒」是一款超迷你輕巧全無線藍牙耳機，在「VGP2021 Summer」獲得兩個獎項。其名字Cotsubu解作細細的碎粒（你有看過任賢齊TsubuTsubu橙汁廣告嗎？），兩隻耳機僅重3.5g又細又輕，機身以「啞光軟漆塗層」磨沙處理，觸感又可防止手油沾黏。

Super Girls成員Aka（趙慧珊）出席試玩活動，但她並沒有選擇7色Cotsubu中最「女仔」的粉紅、天空藍，反而喜歡ag最出名的奶油白色。

Super Girls成員Aka（趙慧珊）出席ag Cotsubu試玩活動

全部7隻色都走粉彩路線，當中岩石灰／磨砂黑／雪白會較為中性，耳窿略小的男生也可購買。

Cotsubu 特色／性能介紹（點圖放大）

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Cotsubu 試聽感想：

音色暖感、爽快，低音量適中，聽歌、睇戲也合用。更值得一掀是它附送3對不同尺寸的日本廠final Type E TWS耳膠，隔音出色、戴得舒服，更對音色提升有很大幫助。600元有找買到真．日系聲音跟漂亮外觀，拍照打卡也多幾個like，玩外型已夠殺。

音色暖感、爽快，低音量適中，適用聽輕快一點的音樂。

ag COTSUBU SPEC

音訊輸入：QUALCOMM QCC3040，藍牙5.2

支援解碼：aptX，AAC，SBC

使用時間：(約) 5小時，總續航達20小時

頻響範圍：20~20kHz

電池容量：耳機各30mAh + 200mAh充電盒

配件：充電盒，final Type E TWS耳膠（SS,S, M）

顏色：奶油白、磨砂黑、櫻花、雪白、天空藍、岩石灰、 布朗尼

售價 $598



SOUL EMOTION PRO 28小時主動降噪

EMOTION PRO 以千元價位提供到ANC主動降噪，具備六個話筒去收集處理環境噪音。充電盒可無線無線，機身設計走型格路線、線條硬朗。ANC效果比期待來得更好，通話收音也算清晰。

EMOTION PRO 是少數能使用多點連接技術，可同時連接兩部手機的平價耳機。

EMOTION PRO 特色／性能介紹（點圖放大）

EMOTION PRO 試聽感想：

SOUL EMOTION PRO的風格很rock，想平價又有重低音可以一試，惟開ANC時無法使用EQ調音，令人聲變得單薄、與背景混在一片。

留意它只支援AAC解碼，iPhone夠用，android用家或會感到不足。

SOUL EMOTION PRO SPEC

音訊輸入：藍牙5.1

支援解碼：AAC

使用時間：(約) 7小時，總續航達36小時（開動ANC後可用28小時）

頻響範圍：20~20kHz

重量：每隻耳塞：5.5g／充電盒：29.9g

配件：充電盒／電線／耳膠

顏色：黑／白／藍

售價 $948



1MORE Colorbuds 2 簡潔專業

1MORE 長期與美國專業調音師Sonarworks 團隊合作，搞了個黑科技叫SoundID 智慧演算法，ANC使用了獨家QuietMax降噪技術，而且使用高速傳輸藍牙 5.2制式，接駁的穩定性比1代更好。想要實而不華的全無線耳機，可考慮Colorbuds 2。

最重要是，它的實忽比看網圖想像中細很多，耳機的直徑比五毫硬幣更小，也不會直厚身，非常適合女生配戴。（另有白色機身）

Colorbuds 2 特色／性能介紹（點圖放大）

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Colorbuds 2 試聽感想：

如果試聽前不跟你講價錢，不會想像到這樣清爽、人聲跟背景分隔出色的聲音，只是賣$649。雖然因機身細、單元小低音未算非常足夠，但以CP值計，真的足以挑戰現時市面最多人想要的Sony 無線降躁耳機WH-1000XM4。

支援aptX Adaptive，如果配合相應的android手機，連線穩定性會更好。

1MORE Colorbuds 2 SPEC

單元：7mm 石墨烯動圈單元

藍牙版本：Bluetooth® 5.2

音頻格式：aptX Adaptive / aptX / AAC / SBC

通話及音樂播放時間：（降噪開） 6 小時(耳機) / 18 小時 (配搭充電盒)

（降噪關） 8小時(耳機) / 24 小時 (配搭充電盒)

充電時間：70 分鐘(耳機) 、85 分鐘(充電盒)

防水規格： IPX5 (不包括充電盒)

其他特點：SoundID 個人化音效 、ANC主動降噪、雙麥克風通話降噪、快充功能、開蓋即連、單/雙耳模式皆可通話及播放

重量：耳機每邊4.9g／充電盒重量：34.5g

顏色： 晨曦金、寒霜白、曜夜黑

售價：$649



Jabra Elite 3 平價新作通話高質

今次6款精選推薦耳機，是各有專長的。Jabra本來就是做駕駛者免提hand free耳機起家，通話方面果然有保證。這款Jabra Elite 3是Elite系列新定位的三位數定價入門作品，保持了相當高的通話質素。

Elite 3 特色／性能介紹（點圖放大）

Jabra Elite 3使用的是被動降噪，加上IEM入耳式設計乎合人體工學，非常貼合耳形，戴得貼服隔音良好。性能定位上，跟舊作Elite 75t相近，但價錢則只需要$699。

Elite 3 試聽感想：

Jabra耳機一如以往，是整體表現專業，但在音樂表現上卻顯得沒性格又保守，好聽一點叫平衡性良好、分離度也不錯，低音始終是一點不足。好在，沒有明顯個性反而適合各種情況下使用。

Elite 3如配對android使用，aptX解碼會令聲音暖一點、細節更出色。

Jabra Elite 3 SPEC

單元 :6mm動圈

藍牙版本 :5.2

頻響範圍： 20Hz-20kHz

支援音訊格式 :aptX

使用時間：7 小時／連充電盒28 小時

防塵/防水等級 :IP55防水防塵

功能：被動抗噪,防水,語音通話,快速充電

顏色：石墨灰、海軍藍、丁香紫、鉑金米

售價：$699



ANIMA ANW01藍牙耳機最夾聽ACG歌曲

ANIMA ANW01｜日本耳機新廠推出首款真無線藍牙耳機，由《IDOL MASTER》調音師監修，風格最夾日系ACG歌，更可更換萌系、姐系、Cool系導航女聲，並能增購中村繪里子及其他聲優的錄音。



（鍾世傑 攝）

ANIMA ANW01 特色／性能介紹（點圖放大））

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ANIMA ANW01 試聽感想：

由遊戲界音樂人井上拓調音，專為聽日本動畫歌而設，人聲清晰、低音有力，節奏感強，最啱聽電音風、vocaloid 類歌曲。試聽《咒術迴戰》OP，Eve主唱的《廻廻奇譚》，節奏明快多低音beats，很適合ANIMA耳機的風格。

試聽《咒術迴戰》OP《廻廻奇譚》，節奏明快多低音beats，很適合ANIMA耳機的風格。

ANIMA ANW01 SPEC

單元：6mm 動圈單元

藍牙版本：Bluetooth® 5.1

音頻格式：AAC / SBC / aptx

通話時間及音樂播放：6小時（耳機）/ 15小時（搭配充電盒）

充電時間 ：90 分鐘（耳機）、180 分鐘（充電盒）

防水規格：IPx7

重量：耳機8g（兩邊總重）／充電盒24g

充電盒尺寸：55× 33× 25mm

顏色：黑、白

售價：$980



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