Apple Event蘋果秋季發布會2021將於9月15日凌晨1：00（香港時間）開始！活動在即前，外媒彭博社指出蘋果將會發表 M1X 產品！莫非M1X MacBook Pro今晚就會亮相？到底今次新出筆電有何規格？立即了解5大消息傳聞！



知名Apple爆料人，彭博社記者Mark Gurman之前在彭博社的Power On時事通訊中表示，蘋果計劃在今年秋季舉辦多一場發布活動。考慮Mark Gurman過往的爆料準確度，消息還是具有一定可信性。到底蘋果將會帶來哪些驚喜呢？

👇👇👇👇M1X MacBook Pro 5大消息傳聞【點圖放大】👇👇👇👇

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👀如果未有時間詳細了解，下文都精選了兩個消息 ！

【傳聞1：彭博社消息】

彭博社Mark Gurman表示，蘋果將在今年秋季舉辦兩次活動，後者主要針對 Mac 和 iPad！換言之，Apple有機會推出全新高階性能的M1X MacBook Pro！

【傳聞2：10月舉辦】

Apple未必在9月內舉辦兩場活動，所以有機會在歐洲Back to School活動結束後，10 月 12 日星期二舉行單獨的線上活動。不過今次蘋果秋季發布會都好有可能率先將M1X MacBook Pro曝光！

今次秋季新品發布會相信九成都是iPhone 13為主角吧！👆🏻👆🏻如果想知更多M1X MacBook Pro規格、尺寸？有什麼文件曝光？ ✨可以按入上方圖卡。👆🏻👆🏻

同場加映：iPhone 13｜Apple蘋果發布會2021 文字直播持續更新（附連結）



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