Apple/iPhone 13/Pro Max/Pro/Mini｜iPhone電池壽命、使用耗電問題一直受用家批評，到底iPhone 13的電池壽命改善程度有幾大？事不宜遲，一於比較iPhone 13、12、11系列的規格、電池續航力！
今次 iPhone 13的四款機型同樣是採用 iPhone 12 扁平側邊設計。不過 iPhone 13 的厚度就有7.65 毫米，比起iPhone 12 的7.4 毫米，厚少少。全因為iPhone 13擁有更加大的電池以及相機模塊！下文就根據 Apple官網上iPhone 13、12、11系列的技術規格來進行比較，通過影片播放時間和音訊播放時間，得出11部iPhone的電池續航力。
▼▼iPhone都可以長開95小時！iPhone 13/12/11系列電池續航力比較【點圖放大】▼▼▼
👀如果未有時間詳細了解以上11部iPhone的電池續航力，下文都精選了2個重點比較！
【比較一】影片播放時間／音訊播放時間
iPhone 13（19小時／75小時）
iPhone 12（17小時／65小時）
iPhone 11（17小時／65小時）
iPhone 13的電池續航力最高，如果只是播放音訊，iPhone 13竟然可以長開75小時！今次蘋果新品發布會都有特別對iPhone 13的電池推介，其中iPhone 13可以滿足一整天的電池，比起昔日的iPhone 12多了2.5小時電池續航！
【比較二】影片播放時間／音訊播放時間
iPhone 13 mini（17小時／55小時）
iPhone 12 mini（15小時／50小時）
iPhone 13 mini只播放音訊，原來都可以長開55小時！蘋果發布會中，表明iPhone 13 mini將比起iPhone 12 mini多1.5小時電池續航，都有提升。
綜合以上11部iPhone的電池續航力。iPhone 13系列採用A15晶片降低功耗，加上使用大容量電池，所以續航力比起以往強！👆🏻👆🏻大家想進一步詳細了解其餘iPhone的電池續航✨，可以按入上方圖卡。👆🏻👆🏻
同場加映：iPhone13/iPad能掀炒風？先達Lo哥開賣前預測 4大蘋果新品回收價
Apple「California Streaming」的新品發布會中，iPhone 13系列、Apple Watch Series 7 以及全新的 iPad mini 6等新產品也終於亮相！劉志剛（Lo哥）接受《香港01》科技玩物頻道訪問，分析哪款產品最有機會炒得起？
Apple Watch系列/iPad 9/iPad mini 6 /iPhone 13/Mini/Pro/Pro Max懶人包【點圖放大】▼▼▼
▼▼先達Lo哥7大分析Apple新產品炒唔炒得起？【點圖放大】▼▼▼
想知特別色、iPad mini 6、Apple Watch個水位幾多？按入全文：iPhone13/iPad能掀炒風？先達Lo哥開賣前預測 4大蘋果新品回收價
同場加映：iPhone 13外型欠新意 無Touch ID 連登仔批5宗罪：用6s都唔換
iPhone 13新機一公布，連登討論區例必有人出po插新iPhone落後無新意。
iPhone 13 究竟有邊五樣「罪」令連登仔大呼失望？（點圖放）
想知網民列出的5大失望位？即睇全文：iPhone 13外型欠新意 無Touch ID 連登仔批5宗罪：用6s都唔換