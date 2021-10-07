Apple/iPhone 13/Pro Max/Pro/Mini｜iPhone電池壽命、使用耗電問題一直受用家批評，到底iPhone 13的電池壽命改善程度有幾大？事不宜遲，一於比較iPhone 13、12、11系列的規格、電池續航力！



（蘋果新品發布會截圖）

今次 iPhone 13的四款機型同樣是採用 iPhone 12 扁平側邊設計。不過 iPhone 13 的厚度就有7.65 毫米，比起iPhone 12 的7.4 毫米，厚少少。全因為iPhone 13擁有更加大的電池以及相機模塊！下文就根據 Apple官網上iPhone 13、12、11系列的技術規格來進行比較，通過影片播放時間和音訊播放時間，得出11部iPhone的電池續航力。

▼▼iPhone都可以長開95小時！iPhone 13/12/11系列電池續航力比較【點圖放大】▼▼▼

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👀如果未有時間詳細了解以上11部iPhone的電池續航力，下文都精選了2個重點比較！

【比較一】影片播放時間／音訊播放時間

iPhone 13（19小時／75小時）

iPhone 12（17小時／65小時）

iPhone 11（17小時／65小時）

iPhone 13的電池續航力最高，如果只是播放音訊，iPhone 13竟然可以長開75小時！今次蘋果新品發布會都有特別對iPhone 13的電池推介，其中iPhone 13可以滿足一整天的電池，比起昔日的iPhone 12多了2.5小時電池續航！

（蘋果新品發布會截圖）

【比較二】影片播放時間／音訊播放時間

iPhone 13 mini（17小時／55小時）

iPhone 12 mini（15小時／50小時）

iPhone 13 mini只播放音訊，原來都可以長開55小時！蘋果發布會中，表明iPhone 13 mini將比起iPhone 12 mini多1.5小時電池續航，都有提升。

（蘋果新品發布會截圖）

綜合以上11部iPhone的電池續航力。iPhone 13系列採用A15晶片降低功耗，加上使用大容量電池，所以續航力比起以往強！👆🏻👆🏻大家想進一步詳細了解其餘iPhone的電池續航✨，可以按入上方圖卡。👆🏻👆🏻

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