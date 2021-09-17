iPhone 13／13 Pro Max首日入手　搶機必學5個技巧（附直購連結）

撰文：林勇
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iPhone 13、13 mini、13 Pro、13 Pro Max四款新機，於今晚（9月17日）晚上正式開賣，最簡單的方法當然於Apple Store網站預訂。不過如果想9月24日（五）首日入手新機，就要留意一些搶購技巧，如一早做好準備，想首日入手並沒有難度！而且更可以節省多達450元。

iPhone 13／13 Mini／13 Pro／13 Pro Max將於9月17日晚上8時開始於官網開售，雖然近年iPhone都是「長開長有」，要入手並不困難。可是想心急首日（9月24日）入手，用來自用或其他用途，就要留意一些重點。如果及早準備好，要首日入手心儀的款式並不困難。另外，還有特定方法，以及使用指定信用卡購買，更可以多達450元回贈。

相信今次iPhone 13 Pro的新色將會最多人追捧。（Apple）

👇👇想9月24日首日購得iPhone 13／13 Mini／13 Pro／13 Pro Max，以及如何買新機節省最多450元，就要留意以下5個技巧及詳細重點解說！👇👇

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第1招 Apple Store Apps搶購「店內取貨」

iPhone／iPad用家安裝Apple Store Apps，及早登入自己的Apple ID，於9月17日晚8時搶購iPhone 13時比用網站購買更方便更有優勢。

第2招 Apple Store網頁搶購「店內取貨」

如果沒有iPhone或iPad，就只好利用網頁來訂購。9月17日晚上8時起點按下方的直購連結前往購買網頁，選擇好自己想購入的iPhone 13後，先不要加入購物袋，而取貨一欄「查看可用狀況」。

第3招 豐澤VIP搶機

豐澤網店由17/9起開始接受預訂，更可以即時知道取貨日期添！易賞錢會員更尊享優先網上預訂優惠。不過於豐澤網店購買iPhone 13系列需要即場開盒及激活，大家要留意。

還有2招可節省450蚊，以及更快選購心儀手機的方法及步驟，可點按上圖文看詳盡解說。

👇👇 iPhone 13 ／ 13 Mini ／ 13 Pro ／13 Pro Max 網頁直購連結 👇👇

iPhone 13 mini
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iPhone 13
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iPhone 13 Pro
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iPhone 13 Pro Max
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