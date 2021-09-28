iPhone 13 Pro / Pro Max 影相鏡頭又有突破，三鏡頭不單只質素提升，最令記者驚喜的是，是新超廣角相機可用作「微距拍攝」(macro)，再加上拍片介面新增Cinematic Video 人像對焦模式，不知可否完全取代單反，拍出專業影片？



iPhone 13 Pro / Pro Max 影相鏡頭又有突破，三鏡頭均配備全新光線感應器。

新超廣角相機帶來「微距拍攝」(macro)，對焦距離近至 2 厘米，更可用來拍攝微距影片。

iPhone 13 Pro / Pro Max 影相鏡頭又有突破，三鏡頭均配備全新光線感應器，同時提供深度融合 (Deep Fusion)、Apple ProRAW，全新的ƒ/1.5 光圈廣角相機配備 1.9 微米像素的光線感應器，進光量提升2.2 倍。最令記者驚喜的是，新超廣角相機帶來「微距拍攝」(macro)，對焦距離近至 2 厘米，更可用來拍攝微距影片。

【買機送技術1】數碼+光學共6倍Zoom人像景效果更好

全新長焦距相機具備 77 毫米焦距和 3 倍光學變焦，最適合拍經典人像照。而且配合人像模式時的散景效果會更好。

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【買機送技術2】Cinematic Video 焦點轉移．拍片有電影感

一般拍電影，前後景、兩個人，攝影師都是靠自己手動去變焦對準不同的人物。新iPhone 13 可以在拍片使用淺景深效果，並會自動在拍攝主角之間變換焦點，並會為你預測新主角入鏡，準時變焦。你亦可在拍攝後，再變換焦點或調校散景效果的深淺。不過睇試片，前景的人物通常都要刻意向側望，才會轉換焦點，究竟可否手動變換對焦人物，《香港01》數碼生活將盡快以實機為大家試玩。

👇👇iPhone 13 Pro Max電影模式測試短片👇👇

【買機送技術3】iPhone 13 Pro Macro 微距鏡試相（點圖放大）

全新的超廣角相機配備更大的 ƒ/1.8 光圈，更可使用Macro Mode微距鏡，近距離至2 厘米拍攝花朵、葉紋、水滴等細節位。更大驚喜是微距拍攝能在影片、慢動作影片、縮時攝影時使用。

👇👇利用iPhone 13 Pro Max 微距試拍效果👇👇

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【買機送技術4】進光量提升高達 2.2 倍夜攝超勁（點圖放大）

手機鏡頭細，能進入感光元素的光線自然比一般相機少，尤其在夜晚、低光源的情況下，你會發現手機相片始終都會有雜訊。所以無論業界吹噓到有甚麼萬像億像，鏡片組合亦需要相配合，才能拍到好照片。

iPhone一方面因為有A15 仿生驅動，可以快速處理照片，加上感應器移動式光學影像防震功能，以及智慧型 HDR 4 的長焦距相機，使用「夜間模式」只要Hold定1至3秒做合成，就能令夜攝的雜訊大大減少。而iPhone 13 Pro全新的廣角相機配備 1.9 微米像素的光線感應器，進光量更提升高達 2.2 倍，即睇效果。

👇👇iPhone 13 Pro Max vs 12 Pro Max 試拍效果👇👇

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【買機送技術5】儲起個人「攝影風格」

比較少人提及，其中基本影相介面內，都新增了「攝影風格」功能，你可以儲起個人偏好的tune相設定，隨時在影相介面中取用，而且它們不同於普通濾鏡，人工智能會自動分析相片不同部分作出調整，不會影響膚色、背景色等重要元素。

👇👇其他iPhone 13 Pro Max拍攝試相 參考👇👇

那究竟iPhone 13 Pro/ Pro Max 可否取代單反？其實，小朋友才會做選擇，真正攝影師是用盡手頭所有器材，是互補而非取代。



至於一般用家，如果只是用在社交平台，iPhone 13 Pro/ Pro Max 輕便易拎，又可在難以想像的角度拍攝日常生活細節，的確漸漸足以取代傳統相機。



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同場加映：8類人最好換iPhone 13

【第1類：想要靚色機身的你】近年 Apple 走多色機身策略，iPhone 每年都追加新的獨家顏色，令用戶拿上手時能更輕易被認出「嘩！係iPhone 13呀！」由入門機 iPhone 13、13 mini 以至高階機 iPhone 13 Pro、Pro Max 會各自新增多種新配色：13／13 mini 會推出女生都難以Carry的Subtle Pink 粉紅。而大機13 Pro、Pro Max就追加天峰藍色。

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