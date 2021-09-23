iPhone 13將成iPhone 6s後新一代神機！3大原因勢接棒成銷量王

前幾天蘋果公布了支持iOS 15的設備，iPhone 6s系列依舊在列。歷史上蘋果的高峰有兩次，一次是Phone 4s，一次是iPhone 6s。iPhone 6s是15年發布的，6年過去了，還在一直更新。iPhone 4系列和iPhone 6系列在發布的幾年中，銷量佔比一直是蘋果的頂樑柱。



2018年第三季度的iPhone 8系列的銷量僅佔整體iPhone銷量的16%，iPhone 6s系列的銷量則佔整體iPhone銷量的24%。

連續6年的系統更新，連續6年的生產，多年的銷量冠軍，iPhone 6s為什麼有這麼大的力量成為一代神機？

▼▼▼點擊了解iPhone 13將成新一代神機的3大原因，下文有更詳盡解說▼▼▼

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01 初代神機iPhone 4s

第一次蘋果神機的推動力是流動網路，3G網絡的大規模應用，但在iPhone 4以前，蘋果也僅僅是幹掉了手機的繁雜按鍵，用屏幕觸控代替。也沒有手機應用去使用，用得最多，改變最大的也只是視頻通話。

iPhone 4系列的發布，手機的拍照、CPU、屏幕都發展到了體驗非常好的水平，手機變得PC化，在蘋果的發布會上喬布斯上架了應用商店，手機完全轉型成掌上PC。

iPhone 4s帶來了一個全新的流動網路時代，奠定了未來手機的發展方向。iPhone 4s的發布，更強的處理器，更細膩的屏幕，更完善的系統體驗，這些完美的體驗，蘋果把流動網路這股風吹到了全世界。

在流動網路中，iPhone 4s是永遠被銘記的里程碑。

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02 二代神機iPhone 6s

最強的硬件升級

從iPhone 3G時代的圓潤的邊框到iPhone 4的直角邊，再到iPhone 6的圓弧邊框，蘋果開始做4.7吋，5.5吋手機了，特別是5.5吋手機支持了1080P的分辨率，這一下就釋放了被壓抑的市場，iPhone 6系列累計銷售2.5億部手機，至今保持最高的記錄。

iPhone 6s的處理器為蘋果A9處理器。A9晶片比A8要快70%，圖形處理能力快90%。第一個使用LPDDR4內存，存儲既不是eMMC也不是UFS規範，而是NVMe，和上一代讀取速度相比翻倍。處理器、內存、存儲這三件套是最影響手機流暢度的，iPhone 6s得到了接近翻倍的升級。這也是iOS15仍然支持更新的重要原因。iPhone首次搭載1200萬高像素鏡頭，把蘋果影像推到了新的高度。

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全新的交互體驗

iPhone 6s做出了第一代3DTouch，3D Touch在原有ForceTouch輕按、輕點的基礎上新增了重按這一維度的功能。所以iPhone 6s的屏幕有輕點、輕按及重按這三層維度。上大學用同學的iPhone 6s Plus體驗這個功能，輕輕的按壓，配合微微的振動，同時彈出了新內容，這個體驗彷彿手機是有生命的。可惜iPhone X蘋果已經取消這個功能了。

A9晶片的升級，使得iPhone 6s可以通過語音實時喚醒Siri。靈敏低功耗，給了蘋果第二次生命。雖然當時國內的Siri屬於半殘的狀態，但實時喚醒，下達指令，這兩個動作加到一起，這就是未來的人機的交互模式。

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新鮮又經典的形態變化

從iPhone 3G時代的圓潤的邊框到iPhone 4的直角邊，再到iPhone 6的圓弧邊框，然後又變成了iPhone 12的直角邊框。

蘋果的設計非常保守，一個設計要用3代以上，尤其是圓弧邊框的iPhone 6一直用到了iPhone 11。形體的改變是吸引消費者購買慾望很關鍵的因素，這種外在的新鮮感是很關鍵的。所以iPhone 6系列賣出了2.4億台，至今仍是iPhone系列的銷量最高的機型。在前代如此高銷量的壓力下，iPhone 6s賣出了1.25億台，一直到去年才停產。所以，iPhone 6s的用户成了釘子户。iPhone 6s很多用户一直把手機用到今天。

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03 iPhone 13系列必定接過iPhone 6s的神機大旗

更快的處理器

A15仿生晶片採用5nm工藝技術，以150億顆晶體管，AI 算力高達15.8TOPS，在 CPU 方面搭載了全新6核 CPU，包括2顆性能核心和4顆能效核心，其中 iPhone 13機型的 A15晶片搭載了4核 GPU，性能提升30%，而在 iPhone 13 Pro 以及 iPhone 13 Pro Max 上，A15晶片多出了一顆 GPU 核心，5核GPU使得手機的圖像處理性能最高提升50%。

蘋果的散熱差強人意，這次功耗降低很多，帶來了更好的遊戲體驗。

更好的屏幕

在屏幕刷新率上，iPhone 13 Pro系列還配備了120Hz高刷新率屏幕材質為Apple-custom OLED，屏幕分辨率達到了Super Retina XDR級別，屏幕亮度為800尼特，增加了28%的亮度，而HDR最高峰值亮度可達1200尼特。支持P3廣色域。

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升級非常大的相機

iPhone 13系列，對比上代主要在廣角鏡硬件部分有所提升，iPhone 13 Pro系列則應用全新三鏡頭相機組合。今年iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max拍攝規格已是一樣，沒有上代iPhone 12 Pro Max拍攝規格比iPhone 12 Pro高出不少的事情發生。iPhone 13 Pro系列廣角鏡，採用1200萬像素的感光組件，像點大小為1.9um，是有史以來iPhone應用最大的感光組件，配合全新f/1.5大光圈鏡頭，支持100% Focus Pixel (即相位差對焦技術)，以及Sensor Shift傳感器移動式光學影像防震功能，低光環境進光量比以往最高提升2.2倍。

13mm超廣角鏡頭，由以往f/2.4光圈躍升至f/1.8光圈，進光量比以往提升92%。雖然iPhone 13 Pro系列的廣角鏡頭，估計感光組件面積未有增大，但對比其他手機的13mm超角鏡鏡頭，鏡頭光圈明顯較大 (對手超廣角鏡通常是 f/2.2 光圈)，感光能力可追近應用較感光組件超廣角鏡手機的水平。

另外，超廣角鏡還支持2CM微距拍攝功能 (包括影片)，對iPhone用户是全新的體驗。遠攝鏡拍攝距離更遠，由上代52mm (iPhone 12 Pro)與65mm(iPhone 12 Pro Max)，變成了f/2.8光圈77mm鏡頭。由於A15處理器的ISP圖像處理器有所升級，77mm鏡頭都支持夜景模式，低光作長曝拍攝。

Cinematic Mode (電影模式) 錄像功能是使用淺景深進行錄像，將拍攝主體之間的焦點過渡，做對極具電影感的效果。Cinematic Mode還可以預測一個突出的新主體，何時即將進入畫面，並在進入畫面時將它們聚焦，實現更具創意的故事敍述。而且在拍攝後，亦可以更改焦點或調整散景級別，手機錄像將會由此得到更大提升。

媲美專業攝影設備的相機，會給手機攝影愛好者帶來很好的體驗。

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更低的價格

比iPhone 12系列便宜，面對全球晶片緊缺，價格上漲的情況下，iPhone 13竟然便宜了，這種情況給了消費這驚喜。

iPhone 6s之後 蘋果下一代神機只能是iPhone 13

綜上所述，得益於性能更強功耗更低的處理器，更強的拍攝硬件以及最好的屏幕，iPhone 13系列一定會接過iPhone 6s的神機大旗，更何況iPhone 13系列整體的價格還有所下降，是目前最值得買的旗艦產品之一。假設今年蘋果iPhone 13系列不出現「門」事件，銷量稱王只是時間問題。

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