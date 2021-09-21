天風國際分析師郭明錤在發布的最新研究報告中還提及了更多有關未來幾年蘋果iPhone的可能發展方向。



郭明錤表示，雖然他之前預測蘋果將在 2022 年下半年推出首款配備屏下 Touch ID 的 iPhone ，但他現在預計這些設備將推遲至 2023 年下半年發布，而蘋果的第一款可摺疊 iPhone 將於 2024 年推出。

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郭明錤沒有提供任何進一步的細節，包括哪些 iPhone 型號可能會獲得屏下指紋傳感器。

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