iPad Mini 6開箱實測｜Apple iPad Mini 6及iPad 9正式推出，尤其是前者更是今次Apple發布會的主角之一，皆因全新設計的機身、配上與iPhone 13同樣的A15 Bionic晶片，加上非常誘人的售價，的確非常吸引。記者早前將新機入手，實試數天更覺得iPad Mini 6比iPad Pro更加實用，可算是系列中最值得入手的一台iPad。



iPad Mini 6無論內外大幅進化，以iPad Air的全平面及屏幕窄邊框設計，加上保留了Touch ID功能。另外新機換上了與iPhone 13同樣的A15 Bionic處理器等進化新功能，令不少果迷更加期待新機。不過究竟新機是否如Apple發布會所言般出色？就在正式推出前幾日，記者已經將新機入手，實戰數日發現iPad Mini 6優點非常多，下文就為大家詳細實測。

iPad Pro 12.9吋、iPad Mini 6、iPad Air 三機大小對比（龔嘉盛攝）

👇👇iPad Mini 6 8個升級重點（點下圖放大解說）👇👇

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升級重點1 機身輕薄屏幕更大

新iPad Mini 6機身設計改為如iPad Air的平板設計，加上刪去了機面上的Home鍵，將屏幕拉得更貼邊框。佔屏比增加下，屏幕亦由上代的7.9吋增加至8.3吋。就算令iPad Mini 6機身體積較小，但屏幕更大，看起來就就更加開揚好看。

機身比上代細了，就連重量亦都稍稍減少，由上代308.2g減至297g，不要小看這少少的10g，因為如果長時間拎著上網、打機或看電子書，新iPad Mini 6拎著不易會累。而且機身真的非常輕巧，更比iPad 9或iPad Pro更方便隨身便攜使用。

除了手感一流外，新機顏色亦比以往更漂亮，除了以往的黑色機身外，還有紫色、粉紅以及全新色「Starlight星光色」。記者手亦是最新的星光銀色機身，看起來是泛起淡淡黃金的銀色，非常特別。

記者最愛利用iPad Mini來看電子書及漫畫，當然打機亦體驗亦相當一流。（龔嘉盛 攝）

升級重點2 性能大幅提升

新iPad Mini 6換上了與iPhone 13同樣的A15 Bionic晶片，雖然比iPhone 13稍為限速（3.23GHz ＞ 2.93GHz），但效能仍比上代甚至iPad Pro 2020年版更強。利用Geekbench 5跑分可以看到，iPad Mini 6單核心達1596分，比iPad Pro 2020的1118分或iPad Mini 5的1112分高達40％；GPU效能跑分iPad Mini 6更高達13927分，比上代高出近2.5倍，亦比iPad Pro 2020的11861分或iPhone 12 Pro Max的9270分高出不少。

如果利用Antutu跑分，iPad Mini 6取得高達828090分，僅敗給兩款最新iPad Pro 2021，更勝過多款舊iPad及iPhone。

當然跑分只是用作參考之用，實戰才是最多人關心的情況。記者無論用來工作、上網、睇片，甚至玩《原神》時操作感覺都與iPhone 12 Pro Max相若，十分暢順之餘，就算玩上近1小時時亦甚少掉幀。記憶體由上代3GB提升至4GB，亦對多個apps同時工作時亦有幫助。

升級重點3 TouchID

iPad Mini 6改為窄邊框設計，刪去了Home鍵後仍然保留TouchID於右上方的電源鍵上，就如iPad Air一樣設計。在開機之餘同時當作屏幕解鎖，反應同樣夠快方便。記者甚至覺得比起iPad Pro的FaceID更加快捷方便，就算沒有正面看著主機仍可開機或app內購物下載。反倒希望iPad Pro或iPhone可考慮將TouchID以這方式回歸。

升級重點4 5G、Wi-Fi 6升級

繼iPad Pro 2021後，第二款iPad支援5G網絡，上年推出的iPad Air亦未支援，可以享受高達1Gbps的上下載速度（網路覆蓋的理論最高速度）。它更對應Wi-Fi 6，可以使用暫時最快的家庭無線網絡（當然首要家中router已升級支援802.11ax）。

升級重點5 續航力出色

雖然電池容量與上代iPad Mini 5相若，而官方指兩部機的連續播放影片時間均為10小時，可是記者這幾天實際使用，就算長時間利用5G上網（皆因5G上網比4G更耗電），電量並沒有如iPhone 12般「倒水」，甚至感覺比上代iPad Mini更耐用，續航力令人滿意。

升級重點6 USB Type C

上代仍然只是Lightning插口，今代iPad Mini 6終於改為USB Type C插口，雖然可惜不對應Thunderbolt 4，但仍對應大部份Type C產品。如可直接讀卡、轉HDMI輸出，甚至直接連上相機儲存相片。

升級重點7 相機及自拍鏡頭

機背主鏡頭雖然沒有如iPad Pro般雙鏡頭＋LiDAR模組，但由上代的800萬像素升級至今代1200萬像素，而且配備 Focus Pixels 和大光圈，拍照清晰銳利、生動奪目。加上 A15 Bionic晶片內的全新影像訊號處理器，支援智慧型 HDR 3，影像質素大為提升。

前置鏡頭更大幅加強至1200萬像素超廣角鏡頭，更與iPad Pro 2021一樣對應「Center Stage」功能，在使用FaceTime或Zoom等網上會議時，鏡頭會自動追蹤用家。這功能就連去年推出的iPad Air都沒有，這令iPad Mini 6的吸引力增加不少。

升級重點8 對應Apple Pencil 2

今代同樣對應Apple Pencil，但因為外型改變後，機邊加入磁吸充電功能，因此對應「更靚仔」的Apple Pencil 2，而且因為磁吸在機邊收納更方便，比起上代要「插機底」充電的設計，無疑實用兼有型得多。另外，因為iPad Mini 6的size比一般iPad更為輕巧，更適合用作筆記本使用，配合iPadOS 15新增不少對應Apple Pencil的新功能下，令iPad Mini 6的實用性大大提高。

雖然官方沒有推出專用鍵盤，市面上仍有不少輕便藍牙鍵盤選擇。（龔嘉盛 攝）

今代iPad Mini 6優點非常多，如真的要數缺點，就只有它沒有「專用keyboard」，需要另購其他品牌的藍牙鍵盤來打字工作，但相信這缺點對大部份用家並非大問題吧。加上今代入門容量加倍至64GB，最平3999起，就可以玩貼近iPhone 13性能的iPad。 加上對應Apple Pencil 2、機身非常輕便，隨身攜帶使用亦比其他iPad款式方便。iPad Mini 6無論性價比、實用性都非常高的平板電腦，甚至比iPad Pro更為實用（始終iPad Pro的賣點給專業人士使用），絕對值得入手。 總結

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