iOS 15 隨 iPhone 13 推出，舊款 iPhone 都已經可以更新 iOS 15，不過新 iOS 通常都有一些 bug，或者是系統上的小問題，因此用家都初期都不太願意更新。連登網民分享他們「試伏」報告，沒想到當中除了對 iOS 15 的用後感外，竟爆出有網民疑似率先取得 iPhone 13 Pro Max 的情況。



【1】較鬧鐘方法回歸

不少網民都表示，iOS 15最滿意的一點是，較鬧鐘改回iOS 13以前的大數字滾輪方法，比較iOS 14的打數字輸入時間，滾輪用得更順手。

【2】Safari底部分頁列

有網民表示，Safari改成底部分頁列雖方便單手操作，但初期不太習慣。其實用家可以在「設定」中，自己決定分頁列置頂／底。

【3】AirPods Pro音質有驚喜

很多網民都覺得更新iOS 15後，AirPods Pro音質提升，以及少了斷線情況。iOS 15的「空間化立體聲」會令聲音像多個角度傳入耳內，KKBOX﹑Spotify﹑Youtube﹑Netflix等都支援。不過亦有網民認為「空間化立體聲」令聲音失真，有種強行擴大音場一樣，睇戲和睇演唱會的效果比單純聽音樂好。

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更新完後iPhone 13？

沒想到有網民貼圖表示手機升級後竟顯示「iPhone 13 Pro Max」，其他網民用該手機序號上官網查核，發現序號真的是iPhone 13 Pro Max，認為該網民提前拿到新機。網民推測，有機會是媒體提前有新機試用，但現在曝光新機序號，有機會違反提前取機協議，該網民或會被 Apple 追討賠償。

不過該 iPhone 13 Pro Max 卻未啟用裝置，而且保養到期日是2022年10月11日，一般來說現在開機保養應到 9 月 X 日，就算買了 Apple Care 也應該是多一年，不是多一個月時限，因此記者認為有改圖之嫌，可能只是該網民從某途徑得到這序號而已。

資料來源：LIHKG﹑Apple

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