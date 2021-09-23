iPhone 13 Pro 雖說今次的驚喜不太多，但新加入的微距拍攝功能，仍受到不少喜歡拍攝的用家關注，特別是經常用 iPhone 代替相機的用家。Apple 今次也找來專業旅行攝影師 Austin Mann 試用 iPhone 13 Pro，評測新鏡頭實際使用的效果和評價。



微距拍攝有驚喜

Austin Mann 認為加入微距功能後，就有如加多一個新鏡頭一樣，不但可以改善焦距，更為用家提供一個新的拍攝方式和角度。對於一個喜愛拍攝大自然的用家，以往的 iPhone 沒辦法做到近距離對焦，而 iPhone 13 Pro 正好解決這個需要。從 Austin Mann 近距離拍攝螳螂的照片中看到，就算在光線不足的情況下，微距拍攝依然非常清晰。

👇👇Austin Mann 試用 iPhone 13 Pro 微距拍攝👇👇

+ 2

全機最大進步硬件：超廣角鏡

iPhone 13 Pro 3個相機鏡頭中，超廣角鏡的進步不少，13mm 超廣角鏡配上 f/1.8 光圈（iPhone 12 Pro 為 f/2.4），提升低光影像的清晰度。但 Austin Mann 發現新的超廣角鏡拍攝的畫面中，邊緣位置仍有失真情況，不過銳度已大大提升。

👇👇iPhone 13 Pro 新超廣角鏡頭試相👇👇

3 倍長焦距鏡頭有電影感

iPhone 13 Pro 長焦距鏡頭由 52 mm 增加到 77 mm，提供 3 倍光學變焦。其中一張在直升機上拍攝的俯視照片，就算在震動和活動中的情況下，透過光學影像防震功能仍有效使用長焦距拍攝。同時，這鏡頭不在人像模式時，產生的自然淺景深散景也令人滿意。

👇👇iPhone 13 Pro 3倍光學變焦鏡頭試相👇👇

+ 2

總括來說，iPhone 13 Pro 的鏡頭比上代明顯提升，特別是加入微距功能，令用家的拍攝靈活性大增。Austin Mann 最後補充幾個 iPhone 可以改善的地方：1）為內置麥克風提供更好的防風效果；2）希望可以讓用家完全關閉數碼變焦。

資料來源：Austin Mann

同場加映：iPad Mini 6開箱實測｜輕薄窄框、比iPad Pro更實用！8大必買原因



iPad Mini 6開箱實測｜Apple iPad Mini 6及iPad 9正式推出，尤其是前者更是今次Apple發布會的主角之一，皆因全新設計的機身、配上與iPhone 13同樣的A15 Bionic晶片，加上非常誘人的售價，的確非常吸引。記者早前將新機入手，實試數天更覺得iPad Mini 6比iPad Pro更加實用，可算是系列中最值得入手的一台iPad。

👇👇iPad Mini 6 8個升級重點（點下圖放大解說）👇👇

+ 11

想睇更多iPad Mini 6開箱實測，即睇：iPad Mini 6開箱實測｜輕薄窄框、比iPad Pro更實用！8大必買原因