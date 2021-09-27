iPhone 13開賣不久就有內地網民開箱時手滑，將新買的粉色iPhone 13直接墜落在地，螢幕秒碎，慘不忍睹！到底大頭蝦們要注意什麼，買邊款iPhone 13機型最好？早前有外國YouTuber針對iPhone 13系列進行螢幕硬度、摔機測試，結果實測過程如同酷刑，相當驚人！



iPhone 13 Pro螢幕硬度實測（TechRax YouTube影片截圖）

iPhone 13 Pro螢幕硬度實測

今次iPhone 13系列螢幕採用「超瓷晶盾」玻璃材質，YouTube頻道TechRax為測試iPhone 13 Pro的螢幕硬度，竟然用刀、大鐵鎚狠狠地敲擊螢幕！大家請勿模仿！

iPhone 13 Pro螢幕硬度實測（TechRax YouTube影片截圖）

TechRax竟然用刀亂斬、亂刮，iPhone 13 Pro螢幕、鏡頭邊緣、邊框及機背！整個過程都超級大力，狠心程度完全食不消！雖然完全砍不了iPhone 13 Pro的機身，不過邊框、鏡頭邊緣有了一道道划痕。不過萬萬想不到，測試竟然一度酷刑升級，出動3磅大鐵鎚！

酷刑！iPhone 13 Pro螢幕硬度測試【點圖放大】

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iPhone 13 Pro V.S. iPhone 13 Pro Max摔機測試

外國YouTuber EverythingApplePro將iPhone 13 Pro 以及iPhone 13 Pro Max進行摔機測試，分別在腰間、頭頂高度、10英尺高度摔機到混擬土地板上。

兩部機由腰間高度摔下，螢幕及機身依然完好無缺。反之由頭頂高度摔下，有一部機螢幕摔裂，出現蜘蛛網狀裂痕！到底iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max由10英尺高空摔下，直落地面要跌幾多次，先會完全摔裂呢？

iPhone 13 Pro V.S. iPhone 13 Pro Max摔機測試【點圖放大】

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今年iPhone 13 系列延續去年iPhone 12 系列採用4 倍耐摔的「超瓷晶盾面板」和玻璃機背！不過內地網民在微博分享iPhone 13殘骸照，表示：「懷著激動的心在大雨中等待快遞小哥的到來，歷經艱難、小心翼翼拿到心愛的粉色iPhone 13後正拆封，一不小心，啪嘰一聲。」到底網民跌碎iPhone 13致命原因是什麼？死因竟然是「它」！

跌碎iPhone 13致命原因？【點圖放大】

有時大頭蝦，不小心弄跌手機，當然「嚇到個心離一離」！如果不想跌爆MON，心痛不已，Apple Care、手機殼絕對是必備啦！

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如果想在新一部 iPhone 13 上都看到／用到舊機上的資料、相片、影片甚至 Apps 及其當中的紀錄的話，換機前最好就準備一下 iPhone 的備份。

舊 iPhone 備份、資料傳輸 3 大方法及優劣分析

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