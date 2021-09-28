iPhone、Android｜Apple（蘋果）iPhone 13系列推出後，有連登討論區網民就想由Android轉用iPhone，發文了解一眾用家的「轉會」後感。iPhone、Android兩邊支持者互數雙方缺點，相當激烈！特別是蘋果生態圈的問題，網民反應最兩極！



（unsplash/Denny Müller）

Android、iPhone是現今兩大智能手機類型，一直以來雙方各有支持者。不過iPhone 13推出之後，想由Android機轉用iPhone？近日，有網民於連登討論區發帖希望了解成功「轉會」的網民意見，指「好大爭扎究竟轉唔轉會」、「有冇後悔或者唔適應想轉返去Android?」結果引來一眾網民熱議，各執一詞，一方面狂數iPhone的缺點，另一方又會大讚iPhone比Android好的優點！下文就整合雙方的意見，讓有意轉會的朋友參考參考。

(unsplash/The Average Tech Guy )

【缺點1】iPhone無新意

網民：「年年都話快左影相靚左但實質用落無咩分別。Android咁多廠又出升降鏡頭又返轉又推機摺機又雲台，起碼有啲新意，有種你比錢買新玩具嘅感覺！」

【缺點2】過檔不便

不少轉會的網民都抱怨過iPhone過檔的方法：「一個我的電腦就搞掂晒，但iPhone就玩自閉。」

（unsplash/Frederik Lipfert）

【缺點3】解鎖不方便

多位網民都指轉會後，解鎖變得不便！例如Android任意位掃就能夠解鎖，但是iOS螢幕解鎖就要由Mon底掃上去。 網民：「再嚟依家戴口罩用唔到Face ID，而iPhone熄Mon開Mon得即時鎖機一個Option，無得好似Android機咁Set幾分鐘後先鎖機。」

👇🏻👇🏻👇🏻相簿打電話都好難用？網民轉會iOS後呻10大iPhone缺點【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

+ 9

👇🏻👇🏻👇🏻Android成日hag機？轉會融入果迷圈！網民轉會後感10大iPhone優點【點圖放大】👇🏻👇🏻👇🏻

+ 7

最後，還有一種網民，就是兩款機在手，同時用Android、iPhone，方便自己處理工作及私人的事務。始終手機沒有區分階級，只有分適合或者不適合，不管是iPhone或是Android支派，只要自己喜歡就足夠了。

同場加映：iPhone13系列電量實試比併 Pro Max稱霸！續航力可抵2部iPhone11

👇👇👇按圖放大看 iPhone 13 及其他機種電池測試比併詳細結果👇👇👇

+ 2

想知最後結果？即睇全文：iPhone13系列電量實試比併 Pro Max稱霸！續航力可抵2部iPhone11