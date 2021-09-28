消費券第二期｜iPhone 13/iPad mini 6入手攻略　4大商戶優惠比較

消費券第二期 10.1 派發，有不少人第一期存了起來仍未使用，就是想連同第二期共 $5,000，用來入手 iPhone 13 Pro／iPad mini 6。今次就教大家，如何在 Apple Store 如何用電子消費券買新 iPhone。
如果消費券是用 Tap & Go 以外的平台領取的話，又有什麼方法在豐澤﹑友和等電器商戶入手 iPhone 13 Pro／iPad mini 6，而用消費券將獲得什麼額外優惠，本文會為大家介紹。
【Apple Store】
想在 Apple Store 使用消費券，較方便的方法是在 Apple Online Store 購買禮品卡（gift card），禮品卡適用在 Apple 零售店或網店，可以用來買 iPhone／iPad，而且沒有到期日，靈活性極高。
例如在 Apple Online Store 購買 iPhone 13 Pro 時，只要在付款時輸入禮品卡號碼，即可扣除禮品卡後，再用信用卡支付餘額。同時，每次消費最好可用 8 張禮品卡，所以就算分開兩期消費券買禮品卡，也能在同一消費中使用。
要留意，Apple 禮品卡只能在購買的國家或地區使用，而且不可用於購買 Apple 禮品卡、iTunes 禮品卡，或在 App Store 和 iTunes Store 上使用，主要用來買 Apple 產品之用。
【豐澤】
豐澤現已有 iPhone 13 Pro 和 iPad mini 6 的現貨，其接受 Alipay HK﹑八達通和 Tap & GO 支付。豐澤提供「合併付款」服務，門市可直接用多張消費券，再用其他付款工具支付餘款。豐澤會員每個帳戶可買$10,000現金券，並可用多張消費卷購買，不過要留意只能八達通或支付寶HK付款。
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友和與蘇寧同樣都未能直接買 iPhone 13 Pro 現貨，或只有會員可購買，而 iPad mini 6 即有現貨提供。兩間商戶門市都支援全部 4 種消費券平台，以及可以「合併付款」，不過要留門市和網店收款方式或有不同，如蘇寧網店不收八達通，以及網店每筆交易限使用一種支付方式。
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消費券第二期將在 10 月 1 日派發，Tap & Go 拍住賞、AlipayHK 支付寶香港和 WeChat Pay HK 將可收取 $3,000，八達通即可收取 $2,000（餘下的 $1,000 將在第三期派發。如果上期未用完的話，累積起來最高有 $5,000 消費券金額，最適合用來買電器、iPhone 13 等較高金額的產品。
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