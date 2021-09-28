消費券第二期｜iPhone 13/iPad mini 6入手攻略　4大商戶優惠比較

消費券第二期 10.1 派發，有不少人第一期存了起來仍未使用，就是想連同第二期共 $5,000，用來入手 iPhone 13 Pro／iPad mini 6。今次就教大家，如何在 Apple Store 如何用電子消費券買新 iPhone。

如果消費券是用 Tap & Go 以外的平台領取的話，又有什麼方法在豐澤﹑友和等電器商戶入手 iPhone 13 Pro／iPad mini 6，而用消費券將獲得什麼額外優惠，本文會為大家介紹。



【Apple Store】

想在 Apple Store 使用消費券，較方便的方法是在 Apple Online Store 購買禮品卡（gift card），禮品卡適用在 Apple 零售店或網店，可以用來買 iPhone／iPad，而且沒有到期日，靈活性極高。

Apple Gift Card（Apple圖片）

例如在 Apple Online Store 購買 iPhone 13 Pro 時，只要在付款時輸入禮品卡號碼，即可扣除禮品卡後，再用信用卡支付餘額。同時，每次消費最好可用 8 張禮品卡，所以就算分開兩期消費券買禮品卡，也能在同一消費中使用。

要留意，Apple 禮品卡只能在購買的國家或地區使用，而且不可用於購買 Apple 禮品卡、iTunes 禮品卡，或在 App Store 和 iTunes Store 上使用，主要用來買 Apple 產品之用。

【豐澤】

豐澤現已有 iPhone 13 Pro 和 iPad mini 6 的現貨，其接受 Alipay HK﹑八達通和 Tap & GO 支付。豐澤提供「合併付款」服務，門市可直接用多張消費券，再用其他付款工具支付餘款。豐澤會員每個帳戶可買$10,000現金券，並可用多張消費卷購買，不過要留意只能八達通或支付寶HK付款。

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友和與蘇寧同樣都未能直接買 iPhone 13 Pro 現貨，或只有會員可購買，而 iPad mini 6 即有現貨提供。兩間商戶門市都支援全部 4 種消費券平台，以及可以「合併付款」，不過要留門市和網店收款方式或有不同，如蘇寧網店不收八達通，以及網店每筆交易限使用一種支付方式。

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消費券第二期將在 10 月 1 日派發，Tap & Go 拍住賞、AlipayHK 支付寶香港和 WeChat Pay HK 將可收取 $3,000，八達通即可收取 $2,000（餘下的 $1,000 將在第三期派發。如果上期未用完的話，累積起來最高有 $5,000 消費券金額，最適合用來買電器、iPhone 13 等較高金額的產品。

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