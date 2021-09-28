9月24日，蘋果新品iPhone 13系列正式開啟首銷，本次iPhone 13加入了最新的粉色配色，是今年新品中最受歡迎的配色，收到了廣大果粉的好評。但意外的是，目前下單購買粉色iPhone 13的用户中，居然有接近六成為男性，女性佔比僅四成。



本次新品iPhone 13系列包含四種型號，分別是iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max。iPhone 13和iPhone 13 mini有五種配色可供選擇，其中粉色是最引人關注的配色，發布後迅速登上熱搜榜，被網友戲稱為「猛男粉」，並表示這波必衝。

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沒想到iPhone 13正式開售後，「猛男粉」真的成為了大多數男性用户的必衝項。來自京東的數據顯示，在售出的iPhone 13系列手機中，接近六成的粉色iPhone 13由男性用户購買，女性用户僅佔四成。

對於這一現象，我們來看看網友是怎麼說的吧。有網友戲稱：「每個男人心裏都有一顆少女心」。也有不少直男網友表示：「不能理解，一米八的壯漢手裏捏個粉色iPhone，總感覺哪裏不對」。還有跟風的網友號召：「兄弟們行動起來，一起去搶粉色iPhone！」

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其實，iPhone 13的粉色並不像官網宣傳圖那樣色彩濃烈，而是更淺更淡的粉色。據一位在京東之家線下入手粉色款iPhone 13的果粉介紹，男性拿在手中並不顯突兀。

事實上，每一代iPhone新配色都會受到果粉的高度關注，像iPhone 11的寶石藍綠、薰衣草紫，iPhone 12的藍色等，都屬於同期銷量比較出色的配色。當然iPhone 13系列這次也不例外。

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相比上一代iPhone，新品iPhone 13系列在性能、續航等多個方面都有不小的提升，並且瀏海面積也相較於上一代縮小了20%。iPhone 13全系搭載A15晶片，其中iPhone 13/13 mini的GPU顯示晶片為4核，而Pro系列為5核，渲染能力相比A14大幅提升。續航方面，iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro電池續航相比上代提高1.5小時，iPhone 13、iPhone 13 Pro Max續航比上代提高2.5小時。

外觀方面，iPhone 13系列與iPhone 12系列沒有特別明顯的變化，但全系厚度重量有所增加。後置鏡頭模組排列是iPhone 13 mini和iPhone 13外觀上最大的變化，兩顆鏡頭的排列從原來的豎向排列改為對角排列。

iPhone 13系列正在熱銷，說實話，作為一個男性編輯，我也非常喜歡今年iPhone 13的粉色，「猛男粉」衝！

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