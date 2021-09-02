iPhone 13 Pro再冇256GB版？內地全系列售價流出　頂配提升至1TB

隨傳聞九月中發佈新代 iPhone 13 系列的可能日期將近，最新爆料方向就由已知大概的機身規格配置，移向上市日期及價格詳情方面。其中有國內媒體展示疑似 iPhone 13 的國行版價格，發現 Pro 版本或將移除 256GB 儲存配置，標配 128GB 以後會直上 512GB 儲存版本。



較早前有國內媒體展示了疑似 iPhone 13 系列國行版的儲存配置跟價格詳情，其中功能更強勁的 iPhone 13 Pro 跟 iPhone 13 Pro Max 將具備 6GB RAM、頂配儲存高達 1TB，不過就移除了 256GB 選項，如不滿足於 128GB 儲存空間的話，就要多付 2,000 人民幣選擇 512GB 儲存機款。相對定位較偏向主流市場的 iPhone 13 及 iPhone 13 mini，就仍保留 64／128／256 三種儲存配置，讓標準版跟 Pro 版在定位上分別更清晰。

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事實上歷代 iPhone 在儲存配置部份，因應市場發展而更改高規格型號配置並非首次，早在 2016 年發佈 iPhone 7 時，就移除了當時理論上最具效能價格比的 64GB 型號，標配 32GB 再上一級就是 128GB 型號；而 2017 年推出、首款配備 Face ID 的 iPhone X 亦採用相同策略，拿走了中間 128GB 機款，讓果迷只能在 64GB 跟 256GB 型號之間作出選擇。

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