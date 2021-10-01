消費券第二期買手機｜香港政府發放的消費券第二期在今日（10月1日）正式發放至市民手中，今次的金額為＄3000，如果想用來購買新手機的話，其預算自由度要比上一期有更大。

《香港01》科技玩物記者繼日前為大家精選了＄3000 內的手機，今次就繼續為大家帶來 10 部在第二期消費券以上，補少少錢就可以入手的機種。



第二期消費券補錢買、＄3000 價位抵買手機推介

＄3000～＄4000 在現今的手機界而言已算是中高價位，除了 Android 手機方面已不難買到具旗艦級處理力的機種，iPhone 用家要換新機都有少量選擇，尤其來到年尾、iPhone 13 系列已推出市場的局面下，基本上全線手機的賣價都會再向下調，要買到性價比更高的機種，第二期消費券可謂發放得正是時候。

【1】Blackshark 黑鯊 4

如果在尋覓一部電競機種，「電競名牌」ASUS ROG Phone 出品應該就難以在這個價位買到，不過中國內地廠黑鯊出品的 Blackshark 4 就剛剛好，雖然其 Qualcomm S870 處理器仍然未算是頂級，但以其運算能力已經能應付 Android 平台絕大多數遊戲的高級輸出配置，另外它又是市場上少有搭載實體肩鍵的手機，用來玩遊戲的體驗絕對值回票價。

【2】ASUS Zenfone 7

ASUS ROG Phone 超出預算，但其旗下另一皇牌、Zenfone 系列於 2020 年推出的機種 Zenfone 7 就在今次的「射程範圍」之內，其翻轉鏡頭一度獲得了 DxOMark 自拍分數榜首位，而事實上，直至目前為止，Zenfone 7 將主鏡頭變成自拍鏡頭此等近乎「作弊」的手法，仍然是市場上獨步單方，就算來到 Zenfone 8 一代，ASUS 依然以幾乎一模一樣的設計推出 Zenfone 8 Flip。

【3】Samsung Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE 算是 Samsung 於 2020 年推出的另一高性價比機種，內裡採用 Qualcomm S865 處理器，另有多種顏色選擇；S20 FE 在上年 10 月推出市場時已經是＄5000 有找的價位，經歷一年之後，其售價亦下調至＄4000 以下，更為抵玩。

【4】小米 Xiaomi 11T

在＄3000 價位最「新鮮滾熱」的機種，不能不提小米旗下最新推出的 Xiaomi 11T，此系列兩部新機在 10 月 1 日同步上市，其中較平價的 Xiaomi 11T，雖然並不如 11T Pro 版般支援 120W 快充，但其屏幕、拍攝規格等都如 11T Pro 一樣，如果預算只在消費券上多花一筆小錢，其價格相當合適。

【5】Huawei Mate 30

由於沒有預載 Google Mobile Service 出廠的關係，華為手機在香港的需求可謂跌至冰點，上年推出的 Mate 30 系列售價不斷下調，目前較平價的 Mate 30 已經可以＄3000 多點的價錢入手；雖然沒有 GMS，但其實 Mate 30 在拍攝能力上依然相當不俗，而且近月更有非官方手法可以安裝 GMS 到手機之上，或者值得嘗試一下？

👇👇👇按圖放大看第二期消費券＄3000價位 10 部手機規格及售價👇👇👇

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