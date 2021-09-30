網民FB網上買iPhone 13 Pro 1TB中伏，騙徒扮面交呃萬多元，事主後來出po警世！iPhone 13一推出大熱賣，尤其13 Pro及13 Pro Max現貨一機難求，炒價溢利更升近兩三千元。用家想現貨入手相當困難。而有些網民為了搶先入手，決定延而走險於網上FB購買新機。誰知道，就算答應面交，最後都被騙近萬多元，最後事主更出po警世，希望大家不要再跟他一樣中招。



早前於FB群組「香港突發事故報料區及討論區」中，有網友Ng Anny分享他（她）於網上購買iPhone 13 Pro被騙近萬多元的經過。作為警世po，當然不少網民笑她為何那麼「蠢」或「貪小便宜」，「入數」都肯買！其實今次騙徒反而用了「扮面交」的方式，加上與事主一些「暖心」的對話減低警戒心而中伏。

iPhone 13 Pro系列比想像中還要熱賣，現貨一機難求。（非事主手機圖片）

👇👇先立刻看事主自己講述事發經過、網民反應以及3大防騙注意重點👇👇

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購買iPhone 13 防中伏3大重點



重點1於有信譽的店鋪購買

其實購買iPhone 13現貨仍有不少方法，如不趕的可以上Apple Store官方網站購買，如想短時間內入手，亦可以考慮上台，有另文為大家解說如何最抵方式購買上台現貨。

重點2不要貪小便宜

如果真的想網上購買，首先不要貪平。大家多點留意市價，看到網上竟然有平於市價1成以上，甚至平價的貨品就一定要小心，而且需要「入數」、「落訂」的很大機會是「騙徒」，加倍小心。

重點3就算面交都要小心

網上購物當最好選擇可面交方式購買，而且現金交收一手交錢，一手交貨就最好。可是近年時興利用「代送貨服務」來扮面交，這些亦都是網上騙徒常用的方法之一，因此大家亦都要小心。

iPhone 13系列無論在香港或中國等地都大受歡迎（歐嘉樂攝）

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同場加映：早前還有一單網購 PS5 差點貨財兩失（但卻被騙去坪州…）的案例；再就為大家集合了幾個騙徒特徵，好等大家提防提防。



以下就為大家歸納出幾個 Facebook、Instagram 等平台常見的騙徒特徵，特徵越吻合，其為騙徒的機會就越大👇👇👇

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