二期消費券八達通獲取方法、iPhone 13八達通新機轉移教學｜iPhone 13／13 Pro新機推出，相信不少用家近期都會換新手機吧，不過要將舊iPhone的八達通轉移至新iPhone 13時，不少人會發現問題，而且如果換了新機做漏一步驟，隨時未能第一時間獲取第2期消費券金額，甚至第3期1000元更不翼而飛。



iPhone 13推出令不少人這時間出機，雖然用機過機或iCloud的方式轉移資料十分方便，可是八達通還是需要人手去轉移過戶，而且如果大家利用八達通取消費券的話，更加要留意如果漏做一個步驟，隨時未能第一時間取得第2期2000元的消費券，甚至有機會取不到最後第3期的1000元的消費券。

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iPhone只需要幾個步驟就可以轉移資料去新機，不過八達通還是需要人手去過戶。

👇👇即睇iPhone 13 八達通過戶步驟，以及第2期消費券取得注意事項👇👇

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八達通獲取第2、3期消費券注意事項



不過最後一期1000元如何取得？發放第1期消費券後的第4至7個月內，累積總額達4000元，第3期消費券才在達標後下一個月16日發放。亦即是最快12月16日才可領取得到，但如果大家在7個月用不盡4000元，那就取不到最後一期1000元，大家要留意。

除了用App外，還可以指定零售商店（如便利店、超市）、港鐵站內的補貼領取站或八達通服務站領取第二期消費券。另外，消費券需在發放日起計3個月內領取，過期就會沒有。

如果八達通於在OK便利店獲取第2期2000元消費券，可額外取得20元現金券。（圖片來源：OK便利店）

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