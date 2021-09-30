新的iPad mini發布後不久，人們開始抱怨在滾動時看到屏幕上有一種奇怪的「啫喱狀 」效果。這看起來就像屏幕一側的滾動速度與另一側不同，使其看起來像屏幕在晃動。那些希望解決這個問題的人可能會對蘋果的回應感到失望，因為這家科技巨頭已經告訴Ars Technica，該設備的屏幕晃動問題根本不是一個問題。 一位發言人告訴該出版物，人們看到的啫喱狀效果是典型的LCD屏幕，因為它們是逐行刷新。



因此，顯示器頂部的線條與底部的線條刷新速度不同是正常的。不過，Ars Technica堅持認為，這種效果在iPad mini上比在其他60Hz的LCD iPad上明顯得多，包括與mini一起發布的最新入門級機型。

相關圖輯：實測iPad Mini 6 8個升級重點▼▼▼

+ 11

此外，當平板電腦處於縱向模式時，有一條明顯的線將屏幕分割在中間。 考慮到人們對這種果凍式滾動效果的抱怨，蘋果是否會在未來對其進行處理，還有待觀察。現在看來，科技巨頭的立場是，這是液晶屏的正常現象，用户只需要習慣它就可以了。

Here is is slow-mo video of scrolling on the iPad Min i slowed down EVEN MORE in a frame-by-frame step through. Notice how the right moves up faster than the left.



In normal usage you barely see it, but every now and then it become noticeable. In landscape it goes away entirely pic.twitter.com/iq9LGJzsDI — Dieter Bohn (@backlon) September 22, 2021

相關圖輯：iPad mini 6／iPad 9／iPad Air 4 三機規格／螢幕／相機／價錢更詳細比較👇👇

+ 6

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】