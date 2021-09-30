新iPad mini爆災情　屏幕現啫喱問題　Apple這樣回應令用家失望

撰文：中關村在線
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新的iPad mini發布後不久，人們開始抱怨在滾動時看到屏幕上有一種奇怪的「啫喱狀 」效果。這看起來就像屏幕一側的滾動速度與另一側不同，使其看起來像屏幕在晃動。那些希望解決這個問題的人可能會對蘋果的回應感到失望，因為這家科技巨頭已經告訴Ars Technica，該設備的屏幕晃動問題根本不是一個問題。 一位發言人告訴該出版物，人們看到的啫喱狀效果是典型的LCD屏幕，因為它們是逐行刷新。

因此，顯示器頂部的線條與底部的線條刷新速度不同是正常的。不過，Ars Technica堅持認為，這種效果在iPad mini上比在其他60Hz的LCD iPad上明顯得多，包括與mini一起發布的最新入門級機型。

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此外，當平板電腦處於縱向模式時，有一條明顯的線將屏幕分割在中間。 考慮到人們對這種果凍式滾動效果的抱怨，蘋果是否會在未來對其進行處理，還有待觀察。現在看來，科技巨頭的立場是，這是液晶屏的正常現象，用户只需要習慣它就可以了。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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