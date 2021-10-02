小米11T Pro實測｜小米下半年旗艦機種 Xiaomi 11T 系列剛在 10 月 1 日於香港正式上市。今個系列的重點，顯然落在較貴價的 Xiaomi 11T Pro 身上，今次小米不再強銷處理硬件上的進步，反而力推較偏重使用體驗的 「HyperCharge 超級快充」以及「電影鏡頭」等功能，究竟是否有力助它爭奪最後一季的市場？



Xiaomi 11T Pro 上手、外觀有心思營造新鮮感

《香港01》科技玩物記者在上市不久前取得 Xiaomi 11T Pro 實機，乍看規格表不禁眉頭一皺 － 事關這個規格組合在小米手機上已經「熟口熟面」，其絕大部份規格，包括屏幕、處理器甚至是背面的主鏡頭模組規格，都與早前在香港登場的 Mi 11i 如出一徹，的確很難將其當成一部全新機看待。

不過單看外觀，小米方面還是設法為 11T Pro 加入新元素，在「限米煮限飯」的前提下營造出新鮮感。

今次 11T 系列中不論是 11T 還是 11T Pro 的外觀以及機身顏色都一樣，其中「流星灰」色在玻璃下加入了髮絲紋理，為手機加上金屬質感，是今次的主打顏色（蔡浩騰 攝）

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17分鐘充滿100％？120W 快充必試

小米今次推出的 Xiaomi 11T Pro 採用 Qualcomm Snapdragon 888 處理器，單論處理規格上自然算是 Android 手機中的前沿選擇；但買小米機，很多時都離不開「性價比」上的考慮。

以 AIDA64 App 可以查閱到小米 11T Pro 用的是 S888 處理器，然而在 2021 年的年尾，這樣的規格已非十分亮眼

講規格，小米月前推出的 Mi 11i 已經有 S888 處理器，但價錢就再平數百，要用戶捨得出手買貴一點的 11T Pro，自然就要有更獨特的賣點，而綜觀連日來的使用體驗，除了影音方面有較佳輸出之外，Xiaomi 11T Pro 另一值得一讚的就有其 120W 快速充電功能。

據官方提供的數據指，Xiaomi 11T Pro 所用的獨家 HyperCharge 快充功能，可以最高 120W 輸出為 11T Pro 輸入電力，10 分鐘可以從零充至 72％，充至 100％ 最快 17 分鐘，那麼實際使用又如何？👇👇👇

與 Samsung、Apple 不同，小米在出廠時仍然會附送火牛，而今次 11T Pro 跟機附上的更是足 120W 輸出的型號，體積不少、亦頗為墜手（今次借測的是歐版測試機，故火牛為兩腳插，港版應為三腳）（蔡浩騰 攝）

電影鏡頭體驗一般、微距鏡頭進步更明顯

在拍攝功能方面，小米在發布 Xiaomi 11T 系列的時侯，以「Movie Magic」來標榜今代兩部機都加入了「電影鏡頭」功能，但其實「電影鏡頭」早在年頭的小米 Mi 11 之上已經可用，今次的 11T 系列只不過是將這個容易被人忽略的功能變成賣點而已。

此「電影鏡頭」功能可以在相機>「更多」中找到，是小米旗艦手機中其中一個拍攝功能（蔡浩騰 攝）

而即使經過半年，這個鏡頭的輸出其實沒有太大進步，尤其作為宣傳重點之一的「滑動變焦」功能，顯然仍然有一些拍攝上的限制，例如拍攝的主體體積不能太細、起始距離不宜太近等等，不然就會出現走焦或拍攝失敗的情況👇👇👇

但如果單論相片拍攝，小米 11T Pro 的鏡頭依然有著上佳水準，日、夜輸出表現平穩之餘，其長焦微距鏡頭對比之前推出的機種更有些微進步，算是 11T Pro 的一個小小驚喜。按圖放大看 Xiaomi 11T Pro 實機試相👇👇👇

Xiaomi 11T Pro 500 萬像素微距鏡頭試相

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Xiaomi 11T Pro 1.08 億像素主鏡頭試相

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小米 11T Pro 試後簡評：機海之下的「新作」

小米 Xiaomi 11T Pro 上手使用了大約一周時間，採用旗艦處理器的它操作體驗流暢，拍攝、影音方面的水平屬於中上，快充功能又的確在當今手機市場無出其右，以機論機，Xiaomi 11T Pro 都絕對可算是 2021 年尾一部性價比不俗的作品，但就是驚喜不足，予人平平無奇的感覺。

最影響買機決策的，大概就只有 120W 快充，如果閣下認為短時間充滿電池是必要功能，Xiaomi 11T Pro 就是必然之選（蔡浩騰 攝）

這種落差大概與小米的機海營銷策略有關－上文提及 Xiaomi 11T Pro 的硬件與小米旗下另一旗艦機 Mi 11i 極為相似，上手體驗也似，記者自己邊用 11T Pro 也有一股「既生瑜、何生亮」的感嘆。

其實不止 11i，小米旗下有太多機種都是規格改一點、加一點就當新機，今次更是推無可推，要找舊功能「翻新」推出，實在不太像一間科技產品公司的應有作風。

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＄3000～＄4000 在現今的手機界而言已算是中高價位，除了 Android 手機方面已不難買到具旗艦級處理力的機種，iPhone 用家要換新機都有少量選擇，尤其來到年尾、iPhone 13 系列已推出市場的局面下，基本上全線手機的賣價都會再向下調，要買到性價比更高的機種，第二期消費券可謂發放得正是時候。

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