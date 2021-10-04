MIRROR Ｘ Samsung店殺入中環　自製偶像Sticker　５大朝聖打卡點

撰文：女絲姬
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Samsung最新摺疊屏幕手機Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G由MIRROR十二位成員代言。全新Galaxy Z Series 期間限定店登陸中環，於10 月 4 日至 10 月 31 日期間，店內佈置多個鏡粉朝聖的打卡位，又設置MIRROR WhatsApp Sticker 機。《香港01》科技玩物頻道記者就率先跟成員合照，製作專屬的WhatsApp 貼圖！

Galaxy Z Series Pop-Up Store 門外，不少鏡粉輪流跟巨型海報牆合照。 (林庭渟 攝)

Galaxy Z Series 期間限定店以MIRROR為主題佈置，展示Samsung Galaxy Z Fold3 5G、 Z Flip3 5G 兩部摺疊屏幕手機，不過每日入場人數有限，鏡粉入場前不妨留意下5大打卡位以及一招輕鬆排隊。到底可以同邊位MIRROR成員合照，DIY WhatsApp Sticker？

MIRROR ＸSamsung店 5大打卡位！【點圖放大】

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現時於中環Galaxy Z Series 期間限定店，選購 Galaxy Z Fold3 5G 或 Z Flip3 5G 摺機，即可獲得 MIRROR 精美海報乙張及相卡乙套（共 15 張），數量有限，送完即止。

(Samsung圖片)

Samsung Galaxy Z Series Pop-Up Store
日期：10 月 4 日至 10 月 31 日
營業時間：早上 10 時至晚上 8 時
地點：皇后大道中29號華人行地下G3至G4號舖

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