Samsung最新摺疊屏幕手機Galaxy Z Fold3 5G及Galaxy Z Flip3 5G由MIRROR十二位成員代言。全新Galaxy Z Series 期間限定店登陸中環，於10 月 4 日至 10 月 31 日期間，店內佈置多個鏡粉朝聖的打卡位，又設置MIRROR WhatsApp Sticker 機。《香港01》科技玩物頻道記者就率先跟成員合照，製作專屬的WhatsApp 貼圖！



Galaxy Z Series Pop-Up Store 門外，不少鏡粉輪流跟巨型海報牆合照。 (林庭渟 攝)

Galaxy Z Series 期間限定店以MIRROR為主題佈置，展示Samsung Galaxy Z Fold3 5G、 Z Flip3 5G 兩部摺疊屏幕手機，不過每日入場人數有限，鏡粉入場前不妨留意下5大打卡位以及一招輕鬆排隊。到底可以同邊位MIRROR成員合照，DIY WhatsApp Sticker？

MIRROR ＸSamsung店 5大打卡位！【點圖放大】

+ 14

現時於中環Galaxy Z Series 期間限定店，選購 Galaxy Z Fold3 5G 或 Z Flip3 5G 摺機，即可獲得 MIRROR 精美海報乙張及相卡乙套（共 15 張），數量有限，送完即止。

(Samsung圖片)

Samsung Galaxy Z Series Pop-Up Store

日期：10 月 4 日至 10 月 31 日

營業時間：早上 10 時至晚上 8 時

地點：皇后大道中29號華人行地下G3至G4號舖



同場加映：Edan玩換臉App超靚女！實試MIRROR／ERROR全員變女神誰最有仙氣？



MIRROR成員呂爵安（Edan）之前大玩換臉App《FacePlay》，將自己的樣子變成少女模樣，更將兩條換臉影片分享到Instagram自嘲「女爵安」，引來大批fans留言盛讚！《香港01》科技玩物記者實試後發現這個App的合成效果十分逼真自然，MIRROR、ERROR一眾成員變身女神後，顏值非常高。

👇👇👇猜猜她是誰！MIRROR、ERROR全成員變美女！教主、姜濤、193邊位最有女人味？【點圖放大】👇👇👇

+ 30

想知姜濤的女生相？即睇全文：Edan玩換臉App超靚女！實試MIRROR／ERROR全員變女神誰最有仙氣？