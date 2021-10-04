消費券｜網拍賣家平賣iTunes卡　聲稱可買iPhone　魔鬼竟在這細節

第二期消費券已派發，不少人為了延遲 $5,000 使用期限，會選擇購買保值實用的 Apple Store 禮品卡（Gift Card），但近日網上出現很多人買錯 iTunes 卡的情況，更有人在網上出售高金額 iTunes 卡，聲稱買家可以用來買 iPhone 13﹑iPad mini 6 等 Apple 硬件。



「連登」有網民本打算用消費券買 Apple Store 禮品卡，再用來買 iPhone，誰知買錯了 iTunes 卡，唯有把面額 $2,500 的 iTunes 卡，以 $2,250 平放希望盡可能回收套現。

這名網民雖然因大意買錯卡被恥笑，但起碼坦白承認失誤。而網上竟有人出售 iTunes 卡時，在標題寫上「iPhone」﹑「iPad」﹑「Macbook」的字眼，極具誤導成份。熱心網民私訊賣家，直接詢問這 3 張 iTunes 卡可否用來買 iPhone 等產品時，賣家更直接回應：「可以」，可見是存心誤導買家，居心叵测。

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分清 Apple 禮品卡／iTunes 卡

App Store & iTunes 禮品卡是用來在 App Store﹑Apple Music﹑iTunes﹑Apple TV+ 等程式上，購買 App﹑音樂﹑電影等之用，App Store & iTunes 禮品卡不能用來買 Apple 的硬件產品；

Apple Store 禮品卡即可在 Apple 零售店﹑Apple Online Store 購物時使用，可以用來買硬件或配件，如iPhone﹑iPad﹑Macbook 等。

【Apple Store 禮品卡 注意事項】



1﹑禮品卡金額可買購買$200~$40,000



2﹑並不適用於 iTunes Music Store 或 App Store



3﹑僅可用於香港境內的 Apple Store、Apple.com



4﹑禮品卡不得轉售



【Apple Store 禮品卡 購買／使用注意】



1﹑Apple Store 禮品卡要在Apple Online Store購買



2﹑用Tap&GO購買時，建議直接輸入卡號碼，如一般使用mastercard般，因為用Apple Pay有機會未能完成支付



3﹑每次最多可用8張Apple Store 禮品卡，因此兩期消費券分開買不同面額的Apple Store 禮品卡，也能同時使用



雖不排除有用家真的會用 $5,000 買 iTunes 卡課金﹑買歌，但當中部分人會想用消費券作大金額的消費，如買 iPhone 13 Pro﹑iPad mini 6，所以較多人傾向買 Apple Store 禮品卡。而兩款禮品卡的使用範圍完全不同，所以購買時記得留意自己需要，買錯就不能退款，又不能按計劃消費。

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資料來源：LIHKG﹑Apple

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消費券第二期買手機｜香港政府發放的消費券第二期在今日（10月1日）正式發放至市民手中，今次的金額為＄3000，如果想用來購買新手機的話，其預算自由度要比上一期有更大。



《香港01》科技玩物記者繼日前為大家精選了＄3000 內的手機，今次就繼續為大家帶來 10 部在第二期消費券以上，補少少錢就可以入手的機種。

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