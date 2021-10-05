事隔 6 年，Windows OS系統終於有大突破，今日（10 月 5 日）起可以把 Windows 10 主機免費更新 Windows 11。每一代 Windows 系統更新後，評論都好壞參半，新 OS 的設計難以獲得所有用家欣賞，那 Windows 11 的各項特色又能否得到好評呢？



【1】全新OS介面

Windows 11重新設計操作介面，視窗改用圓角和柔和的色調，「開始」按鈕和捷徑都改放在螢幕下方的中央，新設計有點似MacOS簡潔的感覺。

【2】支援Android App

用家可以在Microsoft Store中，從Amazon AppStore無縫下載Android App，包括遊戲﹑音樂﹑工具軟件等，不過目前未知是否支援所有在Amazon AppStore上架的軟件，部分軟件或要等更新才能使用。

👇👇放大下圖睇Windows 11 各重要特色👇👇

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【Windows 11 硬件最低要求】

處理器：相容的 64 位元處理器或晶片式系統 (SoC) 具備 1 GHz 以上，並配備 2 個以上的核心



記憶體：4 GB RAM



顯示卡：相容於 DirectX 12 或更新版本 (包含 WDDM 2.0 驅動程式)。



儲存空間：64 GB 以上儲存空間的裝置



顯示器：高畫質 (720p) 顯示器更勝於對角直線 9 吋的螢幕，每個色彩通道 8 位元。



網際網路連線：需要 Microsoft 帳戶和網際網路連線才能設定 Windows 11 首頁



系統韌體：UEFI、安全開機能力



TPM：信賴平台模組 (TPM) 版本 2.0



【Windows 11更新：方法一】

可直接到Windows 10電腦中，進入「設定」＞「更新與安全性」＞「Windows Update」，再到官網下載「電腦健康情況檢查」，了解舊機是否符合更新系統需求，如符合需求即可開始更新。

👇👇Windows 11 兩大免費更新方法👇👇

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《盜墓者羅拉：崛起》測試有沒有開 VBS 時，遊戲效能的落差最大

雖然目前 Windows 11 更新網上沒有什麼嚴重的 bug 出現，但仍建議更新前，要先備份好所有資料。同時，有外媒發現 Windows 11 的 VBS 功能，會降低遊戲效能表現，因此如用家已經更新 Windows 11，玩遊戲時或要考慮手動關上 VBS 功能。

資料來源：Microsoft﹑theverge

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