NETFLIX原創韓劇《魷魚遊戲》（Squid Game／오징어게임）爆紅，全球掀起一陣追劇潮！就連Instagram都有《魷魚遊戲》特效濾鏡，重現劇中「123木頭人」、「椪糖」遊戲場面。以下15個濾鏡推介，不只有恐怖射殺畫面，亦有參賽者登錄身份的大頭照Filter，最合適各位劇迷去玩！



由李政宰、朴海秀主演的《魷魚遊戲》上架不久，人氣橫掃全球，登上多個國家的戲劇排行榜冠軍！（NETFLIX《魷魚遊戲》劇照）

《魷魚遊戲》將「123木頭人」、「椪糖遊戲」等民間童年遊戲變成大人玩的殘忍生存遊戲，以驚人的鉅額獎金吸引一群負債累累的人參與，賭上性命，展現人性的黑暗面！所以不少IG 創作者藉此，製作出多款有趣又好玩的魷魚遊戲特效濾鏡！

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👀如果未有時間詳細了解以上的IG filter，下文都精選了4個好濾鏡！

【濾鏡1】RedLite, Green Lite

創作者：Eugene Soh

經典關卡「123木頭人」！玩法一樣，不過「眨眼」前進，「睜開眼不動」就停下腳步！

【濾鏡2】Squid Game

創作者：Thea｜AR Creator

眨眼跳起避過椪糖！否則碰到椪糖就會被射殺出局！

【濾鏡3】honeycomb challenge

創作者：Thea｜AR Creator

限時之內，用鼻畫出椪糖的對應形狀！

【濾鏡4】魷魚遊戲Squid Game

創作者：常

同是「123木頭人」玩法！被瞄準後，絕對不要動！

之後可以跟隨以下3個步驟，輕易搜尋特定的特效濾鏡！大家搜尋想要的濾鏡後，記得要保存濾鏡喔！👆🏻👆🏻如果想知更多濾鏡，可以按入上方圖卡。👆🏻👆🏻

👇🏻👇🏻👇🏻3步搜尋IG濾鏡【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻

《魷魚遊戲》故事吸引，劇情精彩，以上IG濾鏡，最合適一大班朋友玩，一同扼Like！

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想追上IG新一波的潮流，近貼港人話題，引人共嗚？以下推薦的15款濾鏡之中，不只有搞笑玩味的，都有文青類，絕對合適大家分享上IG Story「呃Like」！

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