Apple AirPods Pro／AirPods Max更新追加Find My尋找功能，更新教學及實測如何搵耳機！早前Apple推出了AirPods Pro及AirPods Max的frimware更新，最新版本加入了不少果迷期待以久的Find My功能，可以利用iPhone來精確找尋耳機的位置，就連單獨耳機都可定位，對於時常掉失耳機的用家而言，絕對是非常實用的新功能。究竟如何取得更新？以及尋找功能是否如描述般厲害？立刻詳細實測。



多月前Apple推出了AirTag，方便用家利用Find My尋找功能找尋不同的小物。今日Apple終於下放精確尋找功能於AirPods Pro及AirPods Max，用家可以利用Find My app來為耳機作精確定位，尤其是AirPods Pro如此「細粒」的耳機，相信不少人曾經遺失、不知掉到哪裡去。

不過想耳機用新尋找功能，先更新至最新frimware「4A400」版本。可是無論手機或耳機都沒有一個直接「更新」的選項，究竟如何才可以更新耳機呢？另外，AirPods Pro及Max的精確尋找功能如何設定？以及實際使用感如何？記者立刻作詳細實測。

AirPods Pro／Max新追加精確尋找功能（林勇 攝）

👇👇 AirPods Pro或AirPods Max如何才可更新至最新版本？下圖文3步驟簡單完成！👇👇

👇👇 實測AirPods Pro或AirPods Max尋找功能，單邊耳機都可找到！👇👇

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實測總結

AirPods Pro或Max新追加的Find My精確尋找功能的確十分實用，可以獨立單邊耳機搜找更能方便一眾時常掉耳機的大頭蝦。不過功能上與AirTag還差一點點，只可以顯示大約位置，以及就近時轉換提示，而沒有如AirTag般提供位置方向找尋，始終這一代AirPods並沒有超寬頻晶片，難以完美定位尋找。但可以搵單邊耳機都算十分實用的功能，AirPods用家值得嘗試使用。



雖然跟AirTag比，AirPods Pro的精確尋找功能還欠方向指示，但對於時常掉失耳機的果迷而言，已算是非常實用新功能。（Apple）

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