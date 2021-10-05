Steve Jobs 逝世10周年，Apple 官網特設專頁影片悼念，更有Steve Jobs遺孀的一篇悼念文。Steve Jobs 不單為果迷們帶來了令手機界革新的iPhone外，其實多年來他對科技界貢獻良多，由在車房研發出第一台蘋果電腦起，每一件「發明」對後世都影響深遠，每次都為果迷帶來驚喜。



Apple官網就在Steve Jobs逝世10周年特設紀念專頁，果迷們值得入內觀看珍貴影片。（Apple）

十年過去，哀傷與療癒同步走過。 失去固然沉重，但我們內心依然充滿感激。 我們沿途尋覓各自的安慰，但因對 Steve 的愛， 還有他教曉我們的一切，最終引領我們凝聚一起。 Steve 天才橫溢，作為一位導師，影響力深遠。 他教我們擁抱世界的美好， 對新事物要存有好奇心，要高瞻遠矚。 更重要是不忘初衷，保持謙卑。 很多事情，我們還是會以他的觀點著眼。 但他亦教導我們，凡事要有自己的看法。 他帶給我們生活的智慧，我們至今受用。 最讓我們感到欣慰的，是聯想起 Steve 對一切美好的執著。 一些優美景象，由樹木繁盛的山林， 以至一件精巧細緻的設計，都提醒我們他的精神永在。 即使受病魔折磨的那幾年，他亦從沒懷疑生命的美好。 回憶不足以填補我們內心，我們對他仍然滿懷思念。 此生有幸，有他這位丈夫及父親。 來自 Steve 摯親的信

改變世界！用10件產品回顧 Steve Jobs 生平

Steve Jobs 被稱為「Apple 教主」，除了因為他獨特的個人魅力，在他領導下的 Apple 更屢屢創造出影響後世的科技產品，其影響力即使在其去世10年的今日依然健在，以下我們就透過 Steve Jobs 在生時有份參與的 10 件產品，簡略地再回顧一下「教主」的生平👇👇👇

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【1976-Apple I】

Apple I 是 Steve Jobs 與其朋友 Steve Wozniak 共同開發的個人電腦、亦是 Apple Computer 旗下的首件產品。其以全手工製作，而且製作地點只是 Steve Jobs 家中的車庫，但由於它只需要一個屏幕以及一個鍵盤就可以操作，在發表當時算是個人電腦的先驅之作。

Apple I 最後大約生產了 200 部，除了為 Steve Jobs 賺下第一桶金，亦為以後的個人電腦設計奠下了基礎。

【1977-Apple II】

Apple 真正大量生產的個人電腦為 1977 年發表的 Apple II，其受歡迎程度之高，使這個系列在 17 年間賣出近 600 萬部、橫跨 8-bit 及 16-bit 世代，至 1993 年才告停產。

【1983-Lisa】

這部以 Steve Jobs 女兒的名稱命名的電腦在 1983 年發表，是世界上第一部採用圖像操作介面（GUI）、利用滑鼠操作的個人電腦（有說 Steve Jobs 是耍手段從 Xerox 上「偷」來的設計，不過那就是另一個故事了）。

雖然創新，但 Lisa 卻是典型的叫好不叫座－最終只賣出約 10 萬部（其中一個原因出於其極高昂的售價），但其影響卻非常深遠。Lisa 除了為世界帶來 GUI 介面（其後 Windows 就是以此起家）之外，Lisa 的失敗亦驅使 Steve Jobs 離開 Lisa 團隊、執掌另一產品開發 － Macintosh、亦即是現在人所共知的「Mac 機」。

【1984-Macintosh】

Macintosh 是 Apple 首部成功打入大眾市場的個人電腦，其採用當年罕見的一體式設計，只需要接上鍵盤、滑鼠就可以使用，由於其售價相對 Lisa 便宜得多，其在 1984 年推出之後銷售數字就即時超越了 Lisa。

Macintosh 的起步成績非常亮眼，但在僅半年之後，Macintosh 就因為處理速度緩慢、軟件支援不足等問題而漸漸被當時冒起的 IBM Windows PC 追過。Macintosh 的再次敗績，令 Steve Jobs 於 Apple 失勢，經過一番權鬥之後，Steve Jobs 於 1985 年被迫從自己創立的公司辭職－但這只是為 Steve Jobs 後來的成就埋下伏筆。

【1986-Pixar】

在離開 Apple 的這一段時間，Steve Jobs 可沒有遊手好閒，除了創立軟件開發公司 NeXT Inc，他就注資 1000 萬美元予 LucasFilm 旗下的電腦動畫部門 The Graphics Group，亦即是後來的 Pixar。

Pixar 在 1997 年與 Disney 合作推出了世上首齣全 3D 的動畫電影《Toy Story》，徹底改變了往後的動畫以至電影業界，其後 Pixar 於 2006 年被 Disney 以 74 億美元等值股份全資收購 － 這亦使 Steve Jobs 成為了 Disney 的最大股東。

【1998-iMac】

Apple 自 1985 年 Steve Jobs 離開後一直有發展其他產品，但都沒有取得重大成功，直至 1997 年更陷入財困，當時的 CEO Gil Amelio 最終作出改變 Apple 的重大決定 － 收購 NeXT Inc.、讓 Steve Jobs 重返 Apple。

Steve Jobs 在重返 Apple 後第一件事，就是大刀闊斧地終止大量產品的開發、如 Newton、CyberDog 等等，並在 1998 年正式發表 Steve 回歸後的首件產品 iMac。

iMac 繼承首代 Macintosh，同樣是採用一體式設計，但就採用了非常前衛的透明多色機身，同時亦是早期配備有 USB 插槽的個人電腦。

【2001-iPod】

iMac 的好評將 Apple 從財困中拯救回來，但依然未能打進人們的生活當中，Steve Jobs 在 2001 年就看準了流動電子音樂市場，並推出了 Apple 首款音樂播放器 iPod。

首代 iPod 內置了最少 5GB 容量，可以儲存達 1000 首歌曲，這對比當年只能儲存 20～30 首歌曲的 CD 而言完全望塵莫及，亦令 iPod 在發表後的數月間大賣 10 萬部、成為一時潮物。

【2007-iPhone】

iPod 在接下來的幾年時間推出不同機型，並繼續讓 Apple 成為音樂市場的領導者，但 Apple 的皇朝在 2007 年才正式展開－ 在這一年，Steve Jobs 就在 MacWorld 大會上發表 iPhone。

iPhone 結合了音樂、電話、上網功能於一身，而且採用了其時仍鮮有廠商採用的電容式觸控屏幕，令其設計、操作方式都要與眾不同，亦成為了至今絕大部份智能手機的設計藍本。

【2008-MacBook Air、MacBook Pro】

MacBook 系列首代在 2006 年發表，但如果講到「改變世界」，2008 年發表的兩部 MacBook 才真正影響後世。

尤其是當中的 MacBook Air，其採用鋁合金的一體式纖薄機身，迫使 Windows 陣營筆電全面改進，甚至要推出同樣以金屬纖薄設計主導的「UltraBook」系列與之抗衡。

【2010-iPad】

在 iPhone 的空前成功以後，Apple 就以同樣的元素加入大屏幕，成為 Apple 旗下另一蚜銷商品 - 智能平板 iPad。iPad 發表後為平板市場帶來翻天覆地的變化，銷量好到連 Windows 以及 Android 都想分一杯羹，但直到目前為止，iPad 的平板市佔仍然是世界首位。

可惜 Steve Jobs 未能看到 iPad 的後續發展，於 2011 年 10 月 5 日、即 iPhone 4s 發表後不久後就與世長辭，享年 56 歲。

同場加映：iPhone 13推出後，外媒早已「爆料」多件Apple新產品或將在10月Apple發布會中登場，包括全新設計的MacBook Pro外，還有多件果迷期待新品。



盤點或會在今次10月Apple發布會內登場的新產品👇👇

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