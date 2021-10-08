消委會／塵蟎／吸塵機｜一到秋天就有鼻敏感？可能與塵蟎有關！有研究指出一張床褥潛藏100萬隻塵蟎，塵蟎易於潮濕環境生長，到了秋天較為乾燥，塵蟎難以生存，或許會死掉，如果大家不定期清潔，每晚便與牠們的屍體共眠，實在恐怖。

下文整合香港消委會、台灣YouTuber的除塵蟎秘技，並推薦7款除塵蟎吸塵機，方便大家消滅塵蟎！



（香港消委會圖片）

每晚仲同百萬隻塵蟎一齊瞓？

潮濕悶熱的環境最合適塵蟎滋生，充滿人體溫暖和汗水的床褥就成為塵蟎的溫床！根據2018年香港浸會大學裘槎環科所的研究，香港家居平均每1克的塵埃樣本就含有4.2隻至46.7隻塵蟎，即是每張床褥都可能潛藏10萬至100萬隻塵蟎！

夏天是塵蟎繁殖的旺季，不過一到秋天，天氣轉涼又乾燥就十分不利塵蟎生存，塵蟎就自然死得屍橫遍野！

充滿人體溫暖和汗水的床褥，既潮濕又悶熱，最合適塵蟎滋生，成為溫床。當天氣轉涼，環境乾燥，不利塵蟎生存，床上自然屍橫遍野。(Unsplash/Nik Lanús)

YouTuber實測吸塵機效果+塵蟎過敏反應

台灣YouTuber「好棒Bump」以3萬元台幣購入3000隻塵蟎，然後撒到床上，以比較有拍打功能的吸塵機與普通吸塵機的效果。過程中他更用微距鏡頭，放大觀望吸塵機內的塵蟎畫面，結果驚人！萬萬沒想到，他為實測身體有無過敏反應，竟然將大量塵蟎放到身上！（⚠⚠⚠以下實測，切勿模仿⚠⚠⚠）

買3000隻塵蟎撒到床上！放到手臂！【點圖放大】

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預防塵蟎過敏

消委會提醒，塵蟎是誘發鼻敏感的原兇！除了排泄物、蟲卵，牠們的屍骸碎片都含有可致敏的蛋白質，會讓人出現過敏反應。然而塵蟎大小約 100 - 400微米，難以用肉眼看見。消委會提醒大家塵蟎過敏反應，更教路9招防塵蟎方法！

消委會提醒塵蟎有機毒＋教路9招防塵蟎方法【點圖放大】

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塵蟎郁動的恐怖畫面，真係睇見都痕！想消滅塵蟎，到底邊款除塵蟎吸塵機最好呢？以下就有7款推介！

7款除塵蟎吸塵機推介【點圖放大】

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本港兒童第二常見的慢性病為鼻敏感，當中有不同過敏成因，絕不可忽視對塵蟎過敏的可能性，要清楚是否對塵蟎過敏，都可以先做皮膚測試確定致敏原。如果想杜絕塵蟎，就要維持家居環境整潔，保持室內空氣流通，降低與塵蹣的接觸機會，減少塵蹣危害的機會！

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