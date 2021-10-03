iPhone 13 推出已一個星期，應該有不少人已經收到機，但有網民發現手上的 iPhone 13 保養開始日，竟然不是自己開機當日，而是前幾天已經開始計算？到底為什麼會出現這個情況呢？難道是他買到的 iPhone 13 有人在他之前已經被打開？



【保養日期出錯？】

iPhone 13 自 9 月 24 日可以提取後，除去Apple零售店拎機外，寄件上門也陸續收到。不過有網民反應，發現 iPhone 開機後，有限保修開始的日期，竟不是開始使用iPhone的日子，而是前幾天。

Apple 有限保修開始日未必是開機當日？

【真正計法公開】

原來Apple有限保修開始日，不一定是開機使用的當日。如果產品是在Apple官網購買的話，有限保修開始日會是產品出貨日起計，而不是用家收到機的開通日。

👇👇正確Apple保養日期計算方法公開👇👇

+ 1

可更改保養日？

可能會認為，應該是開始使用當日才應該是保養開始，而想要求Apple更改有限保修開始日的話，抱歉這是無法更改的，根據Apple的規定，官網購買產品的出貨日開始保養才算是正常情況。

iPhone 13﹑iPhone 12 系列維修費用 (香港)（Apple 官網圖片）

非官網途徑的計算方法

如果Apple產品不是經官網購買，而是經電訊商上台出機﹑電器店等渠道入手的話，保養開始日就會是開機﹑連接到網絡那天起計。

資料來源：applealmond

👇👇 iPhone 13 Pro Max 開箱實測 玩盡8個升級重點！👇👇

+ 15

同場加映：iPhone 13 Pro網購開盒只有空氣 fb騙子一招搏信任 事主:等天收



網民FB網上買iPhone 13 Pro 1TB中伏，騙徒扮面交呃萬多元，事主後來出po警世！iPhone 13一推出大熱賣，尤其13 Pro及13 Pro Max現貨一機難求，炒價溢利更升近兩三千元。用家想現貨入手相當困難。而有些網民為了搶先入手，決定延而走險於網上FB購買新機。誰知道，就算答應面交，最後都被騙近萬多元，最後事主更出po警世，希望大家不要再跟他一樣中招。

👇👇先立刻看事主自己講述事發經過、網民反應以及3大防騙注意重點👇👇

+ 10

想睇埋整個被騙經過？即睇：iPhone 13 Pro網購開盒只有空氣 fb騙子一招搏信任 事主:等天收