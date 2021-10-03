iPhone 13 Pro／華為／vivo旗艦比較　光圈進化能否追上主流？

撰文：中關村在線
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9月24日，iPhone 13系列正式開售。碩大的後置影像模組和發布會上連篇累牘的介紹都闡明瞭這一次iPhone 13系列，尤其是13 Pro\Max兩款手機在影響能力上的提升。相信這一次購買iPhone 13 Pro系列的用户也有不少就是衝着影像能力去的。

既然如此，我們第一時間拿着iPhone 13 Pro與當前手機影像裏絕對排的上號的華為P50 Pro和vivo X70 Pro+進行對比。看看這一次iPhone 13 Pro的拍照究竟有沒有提升。不過因為北京恰巧正在下雨，所以試相以夜景和弱光為主。大家如果想看更多更全面的對比，我們會在後面持續產出內容。

首先的主攝部分的試相。這一次iPhone 13 Pro系列進一步提升了主攝的傳感器尺寸和單像素尺寸，1.9μm堪稱「最強1200萬像素」， 1/1.68吋的傳感器也趕上了當前主流旗艦的規格。而vivo X70 Pro+和P50 Pro主攝像頭雖然採用CMOS不同，不過卻剛好都是5000萬像素的規格，四合一後為1250萬。

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可惜，這一次iPhone 13 Pro雖然大幅提高了CMOS規格，鏡頭鬼影的問題卻依然沒有解決，這裏我們一組主攝的夜景對比來看：

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接下來是三款手機的超廣角部分，三款手機中iPhone 13 Pro的超廣角鏡頭依舊為1200萬像素，P50 Pro則是1300萬像素，而vivo X70 Pro+則是4800萬微雲台鏡頭。至於效果各自如何，我們依舊用試相說話：

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最後則是三款手機的長焦部分，這裏由於三款手機長焦鏡頭的焦段和像素都不盡相同，因為我們選擇了五倍作為統一的測試焦段。因此iPhone 13 Pro和P50 Pro都有一定的裁切，不過因為vivo本身只有800萬像素，所以依然有一定的參考價值：

以上，就是我們第一時間得到的測試結果。如果大家對iPhone 13系列的其他產品特點感興趣，歡迎大家積極留言。當然，如果你覺得這一次iPhone 13系列的拍照足夠滿意，那現在就下單也成。

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【本文獲「中關村在線」授權轉載。】

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