雨季和香港濕度這麼高，再加上家中沒有一個良好的晾衫位置的話，衣服非常難乾，更會令衣服出現臭味和細菌，這時候一部乾衣機就幫到你。不過，乾衣機的效能不盡相同，價錢差距由$4,000 至過萬元都有，到底要怎樣選擇呢？參考中國消費會 13 款乾衣機測試報告，或能對入手乾衣機有初步概念。



烘乾程度

乾衣機最重要的，當然是烘乾衣服的效果。運作完成後，衣物最終含水量越低越好，如最終含水量能在-3%～3%之間，就是理想的表現。在 13 款測試樣本中，有 4 款做到衣物最終含水量在0～1%水平，獲5星評級，包括Haier、BEKO、COLMO 和 SAMSUNG。

（香港01美術製圖）

（香港01美術製圖）

除菌效果

大多數乾衣機都會加入除菌功能，目前熱泵式乾衣機的除菌方式主要是在一定的溫度和時間條件下，令高溫氣流流這織物表面進行加熱，並附加等離子、紫外線照射、臭氧等功能，實現除菌。除一款沒有除菌功能外，其他12款對大腸桿菌的除菌效果都很好，這達99%。但對於去除真菌如白色念珠菌的效果就存在差異，最高為99.71%，最低為90.7%。

👇👇放大下圖睇中國消費會對13款乾衣機6項測試評分結果👇👇

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【買機前留意：因地制宜】

由於大多數乾衣機的尺寸和洗衣機相約，因此部分人會疊放在洗衣機上使用，但必須要用合適的配件固定，並注意運作時有少量水蒸氣，最好放在通風處。

【買機前留意：因人而異】

需根據每日而乾衣的數目、類型進行選擇，注意乾衣機的乾衣容量，了解自己是否需要具帶除菌､乾羊毛和羽絨的需要，因為功能越多相應的價格也會越高。

👇👇放大下圖睇中國消費會教路5大買機貼士👇👇

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資料來源：中國消費者協會

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消委會／塵蟎／吸塵機｜一到秋天就有鼻敏感？可能與塵蟎有關！有研究指出一張床褥潛藏100萬隻塵蟎，塵蟎易於潮濕環境生長，到了秋天較為乾燥，塵蟎難以生存，或許會死掉，如果大家不定期清潔，每晚便與牠們的屍體共眠，實在恐怖。



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