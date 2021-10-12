近年不少香港藝人都先後轉戰YouTube，吸人氣之餘，又增加個人收入。有傳個別高收視的藝人，YouTube頻道廣告收入相當可觀！究竟他們的YouTube廣告分成有幾多？網站NoxInfluencer能夠推算各個YouTube頻道的廣告價值，以得出每月YouTube廣告分成，《香港01》科技玩物記者就利用NoxInfluencer推算出以下結果。

其中有位香港實力派歌手，幪面唱歌拍YouTube，竟然大獲粉絲熱捧，如今單月廣告收入比起Anson Lo 、Edan、鄭中基的多！



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👀如果未有時間詳細了解以上排行，下文都精選了第10位至第8位的藝人YouTube廣告收入！

JoeyThye戴祖儀@YouTube截圖

【第10位】YouTube：JoeyThye戴祖儀（擁有4.85萬 位訂閱者）

單月YouTube廣告聯盟收入：約有$1750港元

2014年，戴祖儀未出道之前，一早就在YouTube拍片唱Cover。其實戴祖儀是圈中少見的宅女，平時YouTube唱動漫OP的Cover之外，亦會分享自己的figure或高收藏玩具！

衛 詩雅 Michelle Wai@YouTube截圖

【第9位】YouTube：衛 詩雅 Michelle Wai（擁有13.4萬 位訂閱者）

單月YouTube廣告聯盟收入：約有$2832港元

衛詩雅 Michelle Wai的Channel之前過10萬訂閱時，都激罕穿上DeepV泳裝，大派福利！近期衛詩雅就推出「衛食攻略 - 男神篇」，不停請來男嘉賓，一齊飲飲食食，又煮飯仔，大飽口福！

sarah & jason@YouTube截圖

【第8位】YouTube：sarah & jason（擁有14.6萬 位訂閱者）

單月YouTube廣告聯盟收入：約有$3800港元

陳智燊及太太宋熙年的Channel，會分享一家人相處之道、生小朋友有什麼注意，拍的家庭生活影片有齊中英文字幕，不只恩愛溫馨，而且囝囝超可愛！近期他們又會分享英國、澳洲的文化、社交禮儀及社會狀況。

👆🏻👆🏻想知哪位藝人是YouTube廣告吸金王？✨最高廣告收入超過幾多萬？可以按入上方圖卡。👆🏻👆🏻台灣網站NoxInfluencer提供的只是一個推算價值，並不是YouTube官方數字，加上YouTuber的收入除了廣告分成，更大部份是來自成名後吸引到的宣傳工作，甚至是觀眾付費訂閱或者打賞。所以以上數字只能當作參考，尤其各位藝人及百萬訂閱級別的人氣YouTuber，其吸金能力肯定比單純的廣告收入要多得多！

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Mirror有8位成員開設個人YouTube頻道， 即使平日要馬不停蹄拍劇、拍廣告、出新歌，都會抽空拍片，放下偶像包袱的一面。縱使他們未必固定每星期都上載影片，不過每條片都是用心製作，拉近與觀眾的距離。到底他們有什麼癖好？平時與家人女友關係如何？

👇Mirror成員YouTube排名（截至9月7日）【點圖放大】👇

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